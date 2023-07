Kunden der Sparkasse müssen aktuell ganz genau aufpassen. Denn das Geldinstitut selbst warnt sie nun.

Sparkassen-Kunden müssen genau achtgeben, was ihnen in das Email-Postfach flattert und wie sie darauf reagieren. Ansonsten kann es für sie sehr schnell teuer werden.

Sparkasse warnt die Kunden davor

Die Sparkassen gehören in Deutschland auch aktuell noch zu den Geldinstituten, bei denen viele ihr Geld in sicheren Händen wissen und es deswegen dort auf einem Konto lagern. Doch ganz so sicher ist das Geld auch dort nicht, denn Betrüger versuchen es den Besitzern durch fiese Tricks aus der Tasche zu ziehen. Dabei geben sie sich oft als die Sparkasse aus, um die Kunden in Sicherheit zu wiegen und ihr Vertrauen zu erschleichen.

So ist es auch aktuell. Die Sparkasse selbst warnt ihre Kunden, dass derzeit Mails in Umlauf sind, die Betreffzeilen wie „Neues Sicherheitsverfahren“ oder „Das neue Sparkassen Secure+ System“ haben. Doch die Mails kommen keineswegs von der Bank, sondern von Kriminellen.

Betrüger wollen Kunden übers Ohr hauen

In der Mail wird den Kunden vorgegaukelt, dass ein neues Sicherheitsverfahren mit dem Namen „Sparkassen Secure+“ eingeführt wird und man deswegen auf einen in der Mail enthaltenen Button klicken müsse. Dieser führt zu einer Webseite, auf der die Kunden ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Bankleitzahl Ihrer kontoführenden Sparkasse, die Daten Ihrer Sparkassen-Card sowie weitere persönliche Daten angeben sollen.

Das sollten Kunden der Sparkasse auf keinen Fall machen, sonst haben die Betrüger alles, was sie brauchen, um an ihr Geld zu kommen. Wenn du eine solche Nachricht bekommst, solltest du sie im besten Fall direkt löschen oder in den Spam-Ordner verschieben. Auf keinen Fall solltest du einen Link anklicken oder deine Daten preisgeben. Wenn du das befolgst, können dir die Kriminellen nichts anhaben.