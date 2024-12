Shein, Temu und Co: Kurz vor Silvester kommt es ans Licht – von diesen Produkten solltest du die Finger lassen

Die Vorbereitungen für die Silvester-Party sind im vollen Gange, und um das neue Jahr 2025 auch richtig zu feiern, dürfen selbstverständlich die Party-Produkte nicht fehlen. Dabei bestellen viele Verbraucher gerne Luftballons, Lichterketten oder Partygeschirr bei Shein, Temu und Co., um etwas Geld zu sparen. Jedoch wurde jetzt eine neue Studie veröffentlicht, die einen genau vor diesen Produkten warnt. In vielen dieser Produkte wurden nämlich gesundheitsschädigende Stoffe nachgewiesen, die man lieber nicht auf seiner Feier haben möchte.

Die neue Untersuchung des „Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)“ zeigt erschreckende Ergebnisse. So wurden in diversen Partyprodukten bei Shein, Temu und AliExpress ernsthafte gesundheitsschädigende Chemikalien festgestellt. Darunter befinden sich sogar krebserregende Stoffe und umweltschädliche Substanzen, die auf einer Feier nichts zu suchen haben.

Shein, Temu und Co.: Luftballons beinhalten krebserregende Stoffe

Bei getesteten Luftballons von Shein und Temu wurde unter anderem der Grenzwert von dem Stoff Nitrosamine um das 22-fache überschritten. Dabei handelt es sich um einen Stoff, der als Gesundheitsgefahr eingestuft und als krebserregend gilt. Aber das sind nicht die einzigen Produkte der Online-Shops, die in der Untersuchung des BUND negativ auffallen.

Insgesamt wurden diverse Produkte von Shein, Temu und AliExpress überprüft – darunter Lichterketten, Tischdecken und Perücken. Dabei konnten erhöhte Werte von Phthalaten und Chlorparaffin festgestellt werden. Beides Stoffe, die sowohl dem Menschen als auch der Umwelt immens schaden können.

Phthalate, mit denen insbesondere Tischdecken bei Shein, Temu und Co. stark belastet waren, sind von der EU als hormonell schädigend eingestuft. Nicht nur kann dieser Stoff die sexuelle Entwicklung bei Kindern stören, er kann bei erhöhtem Kontakt auch die Fruchtbarkeit erheblich beeinträchtigen. Auch Chlorparaffine beeinträchtigen die Fruchtbarkeit und sind als krebserregend eingestuft. Die Herstellung dieser beiden Stoffe ist in der EU schon seit geraumer Zeit verboten.

Händler reagieren auf die Vorwürfe

Besonders beunruhigend ist, dass ausgerechnet in Pappbechern von Shein, Temu und Co. die Chemikalie PFAS nachgewiesen werden konnte. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Ewigkeitschemikalie, die nicht abgebaut werden kann und daher dauerhaft in der Umwelt bleibt. Außerdem stehen die Chemikalien unter Verdacht schlimme Krankheiten wie Leberschäden, Krebs oder Schilddrüsenerkrankungen auszulösen.

BUND hat die Online-Shops Shein, Temu und Co. mit diesen erschreckenden Ergebnissen konfrontiert und Shein hat sofort die betroffenen Produkte aus dem Handel genommen. Auch erklärt eine Sprecherin des Unternehmens, dass vorerst alle Produkte des entsprechenden Händlers vom Markt genommen und auf Schadstoffe überprüft werden. Während auch Temu angekündigt hat, die entsprechenden Produkte zu überprüfen, hat der Online-Händler AliExpress bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert.