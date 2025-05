Action: Kunden kaufen Spielzeug – ein Jahr später kommt Übles ans Licht

Der Non-Food-Discounter ist schon seit Längerem auf dem Vormarsch in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Hier gibt es Tausende verschiedene Produkte, die zum Teil auch noch wöchentlich wechseln. Kein Wunder also, dass auch Action ab und an von Rückrufen betroffen ist.

Aktuell geht es dabei um ein Spielzeug, das aufgrund seiner Beschaffenheit womöglich die Gesundheit der Kinder, die es benutzen, beeinträchtigen könnte. Deshalb warnt Action nun die Kunden vor möglichen Gefahren.

Action ruft Spielzeug zurück

Von einem Spielzeug-Artikel, der bei Action verkauft wird, geht möglicherweise eine akute Gefahr aus. Wie der Hersteller Toi-Toys International warnt, wurde eine zu hohe Konzentration des Weichmachers Phthalaten darin festgestellt. Dieser steht unter dem Verdacht, Hormone zu beeinflussen und damit auch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen zu können. Mitunter wird ihm auch eine krebserregende Wirkung nachgesagt.

Deshalb ruft der Discounter nun alle betroffenen Produkte zurück. Im Detail geht es um Folgende:

Betroffenes Produkt: Cupcake-Puppe

Action Artikelnummer: 3202004-39918

EAN-Code: 8714627013566

Hersteller-Code: 23000533

Verkaufszeitraum: 11. Dezember 2023 bis 17. Juni 2024

Foto: Toi-Toys International

Action: Kunden erfahren es erst jetzt

Da sich der Weichmacher in Form eines Gases löse, könne er so direkt über die Haut oder die Atemwege in den Körper gelangen. Kinder kämen so bereits nach einer kurzen Zeit des Spielens in Kontakt mit dem gefährlichen Stoff.

Daher rufen Action und Toi-Toys Kunden auf, die gekauften Puppen umgehend zurück in die nächste Filiale zu bringen. Dort erhalten sie selbstverständlich den Kaufpreis erstattet und müssen auch keinen Kaufbeleg dafür vorzeigen. Den werden sie vermutlich eh nicht mehr haben, da es sich hierbei um Produkte handelt, die vor teilweise über einem Jahr verkauft wurden.