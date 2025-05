Action: Kundin blickt auf Kassenbon – sie hat nur eine Frage

Die Non-Food-Discounter-Kette Action zieht in ganz Deutschland und darüber hinaus die Kunden in Scharen an. Grund dafür sind vor allem die günstigen Preise und die Produkt-Vielfalt.

So zieht es hier den ein oder anderen Action-Kunde gerne mal mit einem vollen Einkaufskorb in Richtung Kasse. Wurde die Ware bezahlt, wird auch hier wie in anderen Geschäften die berühmte Frage gestellt: „Wollen Sie den Kassenbon mitnehmen?“ Doch als eine Kundin jetzt auf diesen blickt, stellt sich ihr nur eine Frage.

Action-Kunden wollen es wissen

Sie beschäftige jetzt im Netz die Frage, wie lange man mit einem Kassenbon Produkte umtauschen beziehungsweise reklamieren kann, wenn etwas nicht funktioniert. Die Antworten von anderen Kunden sollten unter dem Social-Media-Beitrag nicht lange auf sich warten lassen.

„Du hast 2 Jahre Zeit bei defekter Ware, da es sich nicht um Garantie sondern Gewährleistung handelt“, ist sich eine Kundin sicher. „Umtauschen innerhalb 8 Tage, aber ist es defekt, kannst du es auch länger umtauschen“, wirft eine andere in den Ring. „Umtausch innerhalb 1 Woche. Reklamieren geht länger“, bietet der nächste. Doch was sagt Action dazu?

Discounter teilt es selbst mit

Der Discounter-Riese hat für seine Umtausch-, Rückgabe- und Garantieregeln einen eigenen Reiter eingerichtet, unter dem er die häufigsten Fragen seiner Kunden klärt. Dazu zählt auch: „Ich möchte ein Produkt umtauschen oder zurückgeben. Was muss ich tun?“

Wenn ein Produkt und die Verpackung vollständig und weder beschädigt noch benutzt ist, kann es innerhalb von acht Tagen nach dem Kauf zurückgegeben werden, wenn Kunden noch den Kassenbon dafür haben. Der Umtausch beziehungsweise die Rückgabe ist aber nur im gleichen Land möglich.

Auch gelte für alle gekauften Produkte bei Action eine „gesetzliche Gewährleistung“. Diese Gewährleistungsgarantie laufe regulär 24 Monate, sprich zwei Jahre. Dazu heißt es weiter: „Für bestimmte Produkte gilt eine zusätzliche Herstellergarantie⁠. Diese ist immer auf dem Produkt oder der Verpackung angegeben⁠.“ Unter bestimmten Voraussetzungen könnten Kunden sogar nach Ablauf dieser Garantiefrist Glück bei der Rückgabe beziehungsweise dem Umtausch haben. Das müsse aber individuell von der Filialleitung geprüft werden.