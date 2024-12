Aldi: Diebe stehlen Feuerwerk – in schwindelerregend hohem Wert

Dieses Feuerwerk wird definitiv spektakulär – mindestens aber der Diebstahl bei Aldi, der dem vorangegangen ist! In der Kleinstadt Grevesmühlen (rund 10.000 Einwohner) in Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte Feuerwerk im Wert von 30.000 Euro aus einem Aldi geklaut.

Der dreiste Diebstahl geschah laut Polizei in der Nacht auf Heiligabend am 24. Dezember. Es soll sich dabei um mehrere Paletten handeln, die zur Lagerung außerhalb des Aldi-Marktes in einem abgesperrten Bereich bereitstanden.

Aldi: Diebe stehlen Feuerwerk

Silvester ist für viele das Highlight des Jahres. Während die einen es einfach nur in Sachen Alkohol knallen lassen wollen, greifen andere ganz bewusst zu Böllern und Feuerwerk. Und die gibt es auch bei Aldi zu kaufen. Dabei ist das Abschießen von Raketen und das Zünden von Böllern mittlerweile nicht mehr unumstritten.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die Notwendigkeit von Feuerwerk. Besonders der Faktor Umweltverschmutzung spielt dabei eine große Rolle. Auch den Tieren zuliebe, für das laute Knallen eine Qual ist, verzichten immer mehr Menschen auf Raketen und Co.

Doch zahlreiche Verbraucher wollen sich das Böllern einfach nicht nehmen lassen. Anscheinend auch diese Verbrecher, die eben 30.000-Euro-Feuerwerk gestohlen haben.

Mehr News:

Jetzt bittet die Polizei nun Zeugen um Hinweise. Wer Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht hat oder anderweitige Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, soll sich bei der örtlichen Polizei melden.