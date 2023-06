Schreckliches Unglück in Schweden! In einem Freizeitpark kam es zu einer Achterbahn-Tragödie. Ein Mensch starb. Insgesamt 14 weitere Menschen wurden verletzt.

Schock in Stockholm (Schweden): Dort kam es in einem der ältesten und beliebtesten Freizeitparks des Landes zu einem tödlichen Unfall. Beim Sturz aus einem Achterbahnwagen aus mehreren Metern Höhe ist ein Mensch ums Leben gekommen. In Folge des schweren Vorfalls im „Gröna Lund“ kamen neun Kinder und mehrere Erwachsene in Krankenhäuser. Drei von ihnen sind schwer verletzt.

Sprecherin des Freizeitparks äußert sich zu dem Vorfall

Wie der Sender SVT berichtete, soll ein Wagen entgleist und stecken geblieben sein. Daraufhin sind Menschen herausgefallen. Andere wurden eingeklemmt. Mindestens fünf Passagiere mussten aus der Höhe gerettet werden. „Der Wagen kam von den Schienen ab und stürzte ab. Es waren Menschen darin“, berichtet eine SVT-Reporterin, die zufällig während des Unfalls im Park war.

„Dies darf nicht passieren, wir sind alle mitgenommen und schockiert und konzentrieren uns darauf, uns um die Betroffenen und unsere Mitarbeiter zu kümmern“, sagte „Gröna Lund“-Sprecherin Annika Troselius.

Zwei Menschen lagen am Boden, Hubschrauber im Einsatz

Um die Rettungsarbeiten zu erleichtern, wurde der Park geräumt. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Zwei Menschen hätten am Boden gelegen, als die Rettungskräfte eintrafen, sagte eine Sprecherin der Stockholmer Feuerwehr.

Die Achterbahn „Jetline“ rast nach Angaben des Parks mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde über einen 800 Meter langen und bis zu 30 Meter hohen Kurs. Sie wurde 1988 in Betrieb genommen. „Gröna Lund“ auf der Stockholmer Halbinsel Djurgarden wurde 1883 von einem Deutschen gegründet. Es ist der älteste und einer der beliebtesten Vergnügungsparks in Schweden. (mit dpa)