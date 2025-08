Horror-Unfall in Freizeitpark: Fahrgeschäft bricht auseinander – 23 Verletzte

Es ist der Albtraum von jedem, der Angst vor Karussells oder Achterbahnen hat: In einem Freizeitpark brach ein vollbesetztes Fahrgeschäft plötzlich in der Mitte durch. Der Horror-Unfall geschah während der Fahrt.

Was eine lustige Karussell-Fahrt werden sollte, endete für die Besucher in einem Freizeitpark in Saudi-Arabien im blanken Horror. Denn nur wenige Sekunden nachdem die Gäste ihren Höhenflug auf der 360 Grad-Schleuder begonnen hatten, bricht das Fahrgeschäft plötzlich auseinander. Dabei wurden insgesamt 23 Menschen verletzt.

Freizeitpark: Volles Fahrgeschäft bricht auseinander

Das Fahrgeschäft, das die Insassen eigentlich um 360 Grad durch die Luft schleudern sollte, brach nur nach wenigen Augenblicken in der Mitte durch, wie ein Video in den sozialen Medien zeigt. Der Unfall ereignete sich in einem Freizeitpark in Taif in Saudi-Arabien.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nur wenige Sekunden nach dem Start bricht das Fahrgeschäft plötzlich in der Mitte durch. Die Insassen, die angeschnallt in der vollbesetzten Gondel saßen, krachten auf den Boden. Glücklicherweise war das Fahrgeschäft noch nicht vollständig in Fahrt, denn als der Arm der Gondel brach, befand diese sich noch nicht auf dem Kopf. Nach Angaben lokaler Medien sind mindestens 23 Besucher verletzt, davon drei sogar schwer. In dem Video sieht man, wie die Insassen zu schreien beginnen, als das Fahrgeschäft abstürzt und auf dem Boden aufschlägt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung In einem Video, das in den Sozialen Medien kursiert, ist der Unfall zu sehen.

Weitere interessante und spannende Nachrichten:

Park musste nach Unfall geschlossen werden

Aufgrund des Horror-Unfalls musste der Freizeitpark in Saudi-Arabien sofort geschlossen werden. Wie „Arab News“ berichtet, rückten sofort Sicherheitsmitarbeiter sowie ein ärztlicher Rettungsdienst an. Für die Dauer der Untersuchungen soll der Vergnügungspark bis auf Weiteres geschlossen bleiben.