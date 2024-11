A52 in Essen nach Horror-Unfall gesperrt! Auto überschlägt sich ++ sechs Verletzte

Schwerer Unfall auf der A52 in Essen! Am Samstagmorgen (30. November) sind zwei Autos auf der Autobahn kollidiert. Einer der Wagen überschlug sich. Die Insassen, zwei junge Männer, wurden verletzt – ebenso die vier Personen in dem zweiten Wagen.

Notärzte eilten herbei, die A52 in Essen wurde voll gesperrt. Jetzt ermittelt die Polizei.

A52 in Essen: Unfall mit sechs Verletzten

Um 8.10 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf. Auf der A52 Höhe Essen-Kettwig in Fahrtrichtung Bochum waren zwei Autos ineinander gekracht. Sechs Menschen erlitten Verletzungen, darunter zwei junge Männer. Ihr Fahrzeug hatte sich nach dem Crash überschlagen.

Zu ihrem großen Glück befand sich ebenfalls auf der Autobahn und in unmittelbarer Nähe bereits ein Rettungswagen der Ratinger Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren als erste vor Ort und konnten unverzüglich Erste Hilfe leisten und die Verletzten notversorgen.

Autobahn gesperrt – Großeinsatz für Rettungskräfte

Als Nächstes wurde die Unfallstelle abgesichert. Die Leitstelle der Essener Feuerwehr forderte umgehend weitere Kräfte an: einen Löschzug, einen Hilfeleistungszug, weitere Rettungsdienstfahrzeuge und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Margarethenhöhe.

Hinzugezogene Notärzte untersuchten die Verletzten, die glücklicherweise nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Dann wurden alle sechs Personen mit Rettungswagen in verschiedene städtische Kliniken eingeliefert.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Polizei die A52 in Fahrtrichtung Bochum komplett sperren. Nun ermittelt sie, um die Unfallursache zu klären.