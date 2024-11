A40 in Essen voll gesperrt: Feuerwehr bekämpft dramatischen Hochhaus-Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. November) musste die Feuerwehr Essen zu einem Großeinsatz ausrücken. Ein Feuer in einem Hochhaus nahe der A40 in Essen hatte derartige Ausmaße erreicht, dass die Einsatzkräfte kreativ werden mussten.

Nach ersten Informationen soll die Feuerwehr tatsächlich von der A40 in Essen aus allen Rohren auf die Flammen gezielt haben. Dafür musste die Autobahn voll gesperrt werden.

A40 in Essen gesperrt: Feuerwehr löscht von der Autobahn aus

Bisher unbestätigten Informationen zufolge soll es gegen 23.00 Uhr am Freitagabend in einem Hochhaus an der Meißener Straße in Essen gebrannt haben. So sei in einer Wohnung in der siebten Etage ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern nach draußen.

In Essen musste die Feuerwehr einen Hochhaus-Brand löschen. Dafür wurde die A40 gesperrt. Foto: WTVnews_Essen

Vermutlich hielt sich zu dem Zeitpunkt niemand in der Brandwohnung auf. Doch soll es dennoch eine Person in einer benachbarten Wohnung gegeben haben, die verletzt wurde und über eine Drehleiter gerettet werden musste. Für weitere Anwohner sei ein Evakuierungs-Bus bereitgestellt worden.

Mehr News:

Um den Brand zu löschen, soll sich die Feuerwehr dann tatsächlich in der Ausfahrt Altendorf auf der A40 in Essen positioniert und von dort aus die Rohre auf das Feuer gerichtet haben. Für die Dauer des Einsatzes sei die Autobahn dann sogar voll gesperrt worden sein. Zur Brandursache gibt es bisher keine Hinweise. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.