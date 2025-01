NRW: Horror-Unfall! 19-Jähriger stirbt nach Frontalcrash – weitere Personen teils lebensgefährlich verletzt

Dramatisches Unglück in NRW! Am späten Samstagnachmittag (11. Januar) war ein 19-Jähriger gegen 17.20 Uhr auf einer Straße in Eschweiler unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam.

Denn vor einem Kreisverkehr kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem ein 50-jähriger Mann sowie sein 33-jähriger Beifahrer saßen. Für den jungen Erwachsenen aus NRW sollte jede Hilfe zu spät kommen.

NRW: Großeinsatz der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste

Noch ist unklar, wie es zu dem schweren Unglück kommen konnte und warum die beiden Fahrzeuge frontal aufeinander krachten. Der 19-Jährige war auf der Aldenhover Straße in der NRW-Stadt Eschweiler unterwegs. Vor dem Kreisverkehr an der Straße „Zum Hagelkreuz“ stieß sein Auto plötzlich mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

+++ Hund vor Rewe in NRW angeleint – als Besitzerin zurückkehrt, kann sie es kaum glauben +++

Alle Insassen der beiden Autos mussten aus diesen geborgen werden. Der junge Erwachsene erlag noch auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein 50-jähriger Mann aus Düren, der das andere Fahrzeug fuhr, schwebt laut einer aktuellen Mitteilung der Polizei Aachen in Lebensgefahr. Auch sein 33-jähriger Beifahrer aus Eschweiler wurde bei dem Unglück schwer verletzt.

Polizei ermittelt Unfallursache

Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in NRW abtransportiert. Noch vor Ort übernahm ein Verkehrsunfall-Team der Polizei die weiteren Ermittlungen. Sie sollen nun die Frage klären, was der Grund für den tödlichen Frontalcrash war.

Weitere Nachrichten aus NRW haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch auch ein Ekel-Fund am Wegesrand beschäftigt jetzt in NRW. Denn in Köln-Meschenich wurde ausgerechnet ein Tierkadaver gefunden. Die Polizei hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Auch die Tierschutzorganisation PETA hat sich in den Fall eingeschaltet und eine Belohnung ausgesetzt. Mehr dazu erfährst du hier >>>.