NRW: Ekel-Fund am Wegesrand – Spaziergänger öffnet Müllsäcke und muss würgen

Es ist ein schockierender Fund, der in Köln-Meschenich in NRW gemacht wurde. Am 31. Dezember wurden insgesamt sieben Müllsäcke am Wegesrand gefunden – erst einmal keine ungewöhnliche Nachricht. Ein Blick in die Säcke lässt einen jedoch würgen – und der Inhalt schockiert alle.

Als die gerufenen Kräfte der Polizei am Einsatzort in NRW eintrafen, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Die sieben blauen Müllsäcke waren vollgestopft mit Körperteilen von Tieren! Polizei und PETA setzen alles daran, den Fall aufzuklären.

Horror-Fund in NRW

Als die Meldung eintraf, war es noch nicht klar, um was für Tiere es sich in den Säcken handelte. „Vermutlich Hunde„, mutmaßte „Dogman-Tierrettung“ in einem Facebook-Beitrag. Im Nachhinein vermuteten sie dann, dass sich in den Säcken „nur“ zwei Schafe befunden haben sollten – teilweise zerstückelt oder ausgeweidet. Doch auch diese Informationen sind bislang noch nicht bestätigt und es ist noch nicht abschließend geklärt, um welche Tiere es sich handelt.

Die Tierkadaver wurden am Rand eines Weges in Köln-Meschenich in NRW gefunden. Laut „t-online“ hat die Polizei den Fundort inspiziert und bereits Anzeige gegen Unbekannt wegen einer Ordnungswidrigkeit erstattet. Tierschutzorganisationen, aber auch Menschen in den sozialen Medien, hoffen, dass die Verantwortlichen schnell ausfindig gemacht werden.

PETA setzt Belohnung aus

Die Tierrechtsorganisation PETA möchte den Fall aus NRW so schnell es geht aufklären und setzt daher eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Personen führen. „Wir möchten helfen aufzuklären, von wem die Tiere derart achtlos entsorgt wurden“, stellt Lisa Redegeld, Fachreferentin bei PETA, klar. „Die Hintergründe müssen schnellstmöglich geklärt und der Täter umgehend ermittelt werden. Wer wehrlose Tiere quält, so derart empathielos behandelt, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“, warnt sie.

In den sozialen Medien zeigen die Menschen sich erschüttert. „Es macht nur noch traurig und wütend“ schreibt eine Userin. „Wer bitte macht so etwas?“, fragt eine andere. „Schrecklich“, kommentieren viele weitere unter den Beitrag von „Dogman-Tierrettung“, die im Internet den NRW-Fund verbreitet hat.