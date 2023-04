Rossmann führt neuen Service ein – DAS ändert sich für Kunden

Rossmann-Kunden, aufgepasst: Die Drogerie-Kette bietet ab sofort einen neuen Service an. Wie schon bei vielen Supermärkten und Tankstellen kannst du jetzt auch bei Rossmann an der Kasse Bargeld abheben.

Dieser Service steht jetzt in mehr als 2.000 Filialen zur Verfügung, wie Rossmann in einer Pressemitteilung bekanntgab. Ab einem Einkaufswert von 10 Euro hast du bei Rossmann die Möglichkeit, dir per Girokarte, Visa- oder Mastercard Bargeld im Wert von bis zu 200 Euro auszahlen zu lassen – kostenfrei und unabhängig von deinem Bankinstitut.

Rossmann macht mit Werbung vor Ort auf neuen Service aufmerksam

Und so geht es: Im Zuge deines Einkaufs nennst du an der Kasse deine gewünschte Auszahlungssumme, führst die Zahlung per Girokarte, Visa- oder Mastercard durch und bekommst dann dein Geld nach der Eingabe deiner persönlichen PIN ausgehändigt. Durch Werbemaßnahmen vor Ort erfährst du, ob in der jeweiligen Filiale der Service auch wirklich angeboten wird.

+++dm streicht beliebtes Produkt aus Sortiment – Kunden reagieren heftig+++

Der Trend geht immer mehr in Richtung Online-Banking, es gibt immer weniger Bank-Filialen und auch die Anzahl von Geldautomaten schrumpft. Für viele Verbraucher wird das Geldabheben so immer mehr zum Problem beziehungsweise ist oft auch nicht ohne anfallende Gebühren möglich.

Rossmann will „Mehrwert schaffen“

„Das Geld beim Einkaufen direkt an der Kasse mitzunehmen, ist komfortabel und spart Zeit. Mit dem neuen Angebot möchte Rossmann den Service für die Kundinnen und Kunden ausbauen und einen weiteren Mehrwert beim Einkaufen in den Rossmann-Filialen bieten“, heißt es in der Pressemitteilung von Rossmann. Man darf gespannt sein, wie der neue Service bei den Kunden ankommen wird…

Mehr Themen haben wir hier für dich:

Duschgel, Deo, Haar-Shampoo, Müllbeutel und Glasreiniger: So könnte eine klassische Einkaufliste von Kunden in Drogerie-Märkten aussehen. Doch bleibt es letztendlich auch wirklich bei den Produkten, die auf der Einkaufsliste stehen? In den meisten Fällen nämlich nicht! Das deckt jetzt auch eine „Stern TV“-Reportage zum Thema Drogeriemärkte auf. Hier mehr.