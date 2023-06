In einer ZDF-Doku plauderten nun vier ehemalige Mitarbeiter von Rossmann interne Marketing-Tricks aus. Dabei handelte es sich dem Bericht zufolge um frühere Marketing-Manager, Filialleiter oder Auszubildende, die in verschiedenen Rossmann-Filialen tätig waren.

Scheinbar versucht Rossmann seine Kunden mit einigen kleinen Tricks hinters Licht zu führen. Von Preistricks über Nachhaltigkeitsillusionen bis hin zu Marken-Kopien ist alles dabei.

Bei DIESEN Produkten soll Rossmann mogeln

So haben die Insider in dem Bericht enthüllt, dass bei fast identischen Produkten für Frauen und Männer Unterschiede gemacht werden: Beim Inhalt und beim Preis. Das 200-Milliliter-Duschgel mit Granatapfelduft gibt es für Frauen beispielsweise für 1,29 Euro. Eine vergleichbare Sonderedition „For Him“ kostet aktuell nur 99 Cent und beinhaltet sogar 50 Milliliter mehr Flüssigkeit. Und das sei kein Einzelfall.

+++ dm, Rossmann und Co.: Produkte abgestraft! Du solltest unbedingt die Finger davon lassen +++

Seit einer Verbraucherschutz-Initiative von 2019 achte Rossmann laut dem ZDF-Beitrag zwar auf keine zu großen Preisabweichungen, doch beim Inhalt werde bei den Frauenartikeln weiterhin regelmäßig geschummelt. Und auch an anderer Stelle sollten sich Kunden von der Verpackung nicht in die Irre führen lassen. Rossmann wirbt vor allem im Kosmetik-Bereich damit, kostengünstige und gleichwertige Alternativen zu Markenprodukten anzubieten.

DARAUF solltest du nicht hereinfallen

Die Insider erklärten im ZDF, dass die Artikel der Eigenmarke bewusst neben den deutlich teureren Markenprodukten platziert würden. So wie bei dem Highlighter von Rival, der an das Original des Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury für 49 Euro herankommen will. 3,79 Euro im Vergleich zu 49 Euro klingen verlockend, doch die Ex-Mitarbeiter warnen, dass in den großen Verpackungen oftmals wesentlich kleinere Inhalte steckten.

Noch mehr News:

Auch von sogenannten Nachhaltigkeitsversprechen sollten sich Kunden nicht täuschen lassen. Dem Bericht zufolge gebe es zwar nur rund 2,5 Prozent der Produkte, die für Nachhaltigkeit werben, doch auch da seien Zweifel mehr als berechtigt. Windeln der Eigenmarke Babydream als Öko-Windeln zu verkaufen, sei laut Nachhaltigkeitsforscher Kai Nebel Quatsch. Denn auch diese Windeln unterscheiden sich insofern nicht von anderen Windeln, indem sie ebenfalls nicht recyclebar sind.