ZDF: Fälschung entdeckt! Sender wird deutlich

Mit Blick auf den Rundfunkbeitrag dürfen Zuschauer schon mal erwarten, dass die Sender wie das ZDF gehört fundierte Nachrichten und keine Fake-News in ihrem Programm verbreiten. Genau das ist jetzt allerdings passiert, zumindest scheint es so, und zwar in einer ‚logo!‘-Sendung.

Also ausgerechnet in der Show, die sich speziell an Kinder richtet und in der Nachrichten verständlich aufbereitet präsentiert werden. Auf Twitter meldet sich am Mittwoch (7. Juni) jetzt allerdings das ZDF-Team und weißt selbst ausdrücklich auf die Fälschung hin, für die der Sender nichts kann.

ZDF warnt Zuschauer vor ‚logo!‘-Video

„Vielleicht ist euch ein Video im Netz begegnet, in dem ‚logo!‘-Moderatorin Maral dazu aufruft, Personen mit ’schädlichen Gedanken‘ über eine App zu melden“, heißt es auf Twitter. Und weiter: „Dabei handelt es sich um einen Fake. ‚logo!‘ zeigt, woran sich die Fälschung leicht erkennen lässt.‘

Bedeutet: Die ZDF-Kindershow ist einer Fälschung zum Opfer gefallen. Ein Aufklär-Video von ‚logo!‘ selbst zeigt die Veränderung ganz deutlich. „Im Moment gibt es auch ein gefälschtes ‚logo‘-Video, das im Internet verbreitet wird und für Wirbel sorgt“, heißt es von der Moderatorin. Dann folgt der Direktvergleich zwischen Original und Fälschung.

So lässt sich die Fälschung erkennen

Zu sehen ist Moderatorin Maral, wie sie sagt: „Wenn du sowas mitkriegst, kannst du aktiv werden. Über die Schaltfläche Personen melden in unserer ‚logo!‘-App.“ Im Hintergrund wird ein Tablet mit einer Seite der Sendung und der Aufforderung, eine Person zu melden, gezeigt.

Im Anschluss wird das Original eingespielt. Hier hört man Maral dann allerdings etwas ganz anderes sagen. Und zwar: „Je wärmer es wird, desto eher braucht man ja mal eine Abkühlung. Wie wäre es da mit einem Tag am See?“

Dass das eine mit dem anderen so gar nichts zu tun hat, ist im Direktvergleich ganz offensichtlich – für alle, die bisher nur die Fälschung kannten, allerdings nicht. Erst bei genauerem Hinsehen lässt sich aber auch das Fake-Video als solches erkennen. Denn: Marals Mundbewegungen sehen bei näherer Betrachtung abgehackt und seltsam aus. Darüber hinaus ist die Einblendung ihres Namens fehlerhaft. Der wohl wichtigste Hinweis ist aber, dass es besagte ‚logo!‘-App gar nicht gibt.