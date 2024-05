Rewe: US-Amerikaner will was Neues probieren – bei DIESER Tüte schlackern ihm die Ohren

Nicht nur bei den Preisen schauen Kunden bei ihren Lieblings-Supermärkten und -Discountern mittlerweile ganz genau hin. Immer wieder sorgen auch Produktneuheiten oder etwa Lebensmittel, die nach einem Preiskampf in die Regale zurückkehren, bei den Kunden für Schnappatmung. So jetzt etwa beim Discounter Lidl, der jetzt begehrte Naschereien zurück ins Sortiment holt (wir berichteten).

Doch gerade ausländische Kunden, die zum ersten Mal eine deutsche Supermarkt-Filiale betreten, kommen oft aus dem Staunen nicht mehr heraus. So geht es jetzt auch einem US-Influencer, der eine Rewe-Filiale betrat. Ein Produkt in der Tüte erweckt dabei besonders seine Aufmerksamkeit.

US-Amerikaner kauft deutsche Produkte bei Rewe

Wer schon mal in einem ausländischen Supermarkt unterwegs war, der war wohl auch auf der Suche nach besonderen, heimischen Produkten, die es in Deutschland so nicht gibt. So erging es jetzt auch dem Amerikaner Ryan, der auf seinem Social-Media-Accounts unter dem Namen „Ryan eats“ neue Produkte testet.

Weil er mittlerweile in Deutschland lebt, hat es sich der Influencer zur Aufgabe gemacht, besonders deutsche Produkte bei seinen Test unter die Lupe zu nehmen. Vor einigen Tagen zog er deshalb zur nächsten Rewe-Filiale los. Dabei stachen ihm nicht nur die Gurken oder das deutsche Weltmeister-Brot ins Auge, sondern auch Kekse der heimischen Marke „Prinzenrolle“. Mit seinem Einkauf wieder zuhause angekommen, unterzieht er letztere auch einem Geschmackstest – und zieht am Ende ein deutliches Fazit.

US-Amerikaner wird deutlich: „10 von 10“

Gekauft hatte sich „Ryan eats“ die Creamys-Kekse von Prinzenrolle, die in einer wiederverschließbaren Verpackung verkauft werden. Und genau die begeistert den US-Amerikaner nach seinem Rewe-Einkauf total. „Die Verpackung – 10 von 10“, wird der Influencer in seinem Instagram-Video deutlich.

Die Kekse an sich, überzeugen den jungen Mann dagegen nicht so ganz. „Er ist wie ein Vanille-Keks mit Nutella drin. Prinzen, 8 von 10“, winkt er in seinem Video ab. Ob ihm die Gurke oder das Brot am Ende genauso gut schmeckten, teilte er seinen Followern leider nicht mit. Die sind aber dennoch vor allem von einer Sache begeistert – seiner Aussprache des Supermarktnamens. „Ri-wi“, ist vielfach in der Kommentarspalte zu lesen. Bleibt zu hoffen, dass das nicht sein letzter Besuch bei Rewe war.