Lidl: Paukenschlag im harten Preiskampf – dieses beliebte Produkt kommt zurück

Nicht nur in den Supermärkten, auch beim Discounter ihres Vertrauens kommen Kunden schon längst nicht mehr günstig weg. Ob beim Wocheneinkauf oder beim Kauf von nur wenigen Teilen: Verbraucher müssen mittlerweile tief in die Tasche greifen.

Viele Märkte wie Edeka und auch Lidl setzen sich allerdings seit Beginn der Inflation für ihre Kunden ein und ziehen bei den Preiserhöhungen auch namhafter Hersteller nicht mehr mit. Die Folgen: Hier und da war in den Filialen gähnende Leere anstelle von Lieblingsprodukten in den Regalen getreten.

Bei Lidl wird das Regal eines gefragten Produzenten aber schon bald wieder aufgefüllt werden – nicht nur zur großen Freude der Kunden.

Lidl schiebt Hersteller Riegel vor

Nicht nur Kunden müssen manchmal um das letzte Produkt bei ihrem Lieblingsmarkt kämpfen, auch die Händler tragen ihre eigenen Kämpfe aus. Zuletzt auch Lidl, der dem namhaften Hersteller Haribo den Riegel vorschob. Aufgrund von Uneinigkeit in Sachen Preisgestaltung flogen die Produkte im April vorherigen Jahres kurzerhand aus den Discounter-Regalen. Für Kunden schwand immer mehr die Hoffnung, dass ihre Lieblingsfruchtgummis jemals wieder zurückkehren würden (hier mehr dazu).

Was lange währte, wird im Fall von Lidl jetzt aber endlich gut. Wie zunächst die „Lebensmittel-Zeitung“ berichtete, soll der Discounter-Riese am Donnerstag (16. Mai) die Rückkehr von Haribo-Produkten angekündigt haben. „Wir können die Zusammenarbeit mit Haribo in Deutschland und die schrittweise Listung von Haribo-Produkten in unseren Filialen bestätigen“, so ein Lidl-Sprecher. Doch hat die Rückkehr teure Folgen für Kunden?

Lidl-Kunden können aufatmen

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte nun wieder bei Lidl zu finden sein werden“, äußerte sich auch ein Sprecher von Haribo. Der Preisstreit scheint erst mal beigelegt. Scheinbar haben sich der Discounter-Konzern und der Fruchtgummi-Hersteller auf einen Preis einigen können.

Zuletzt gab Lidl an, die Produkte „zum angemessenen Preis“ verkaufen zu wollen. Was das konkret nach dem Preisstreit mit Haribo bedeutet, bleibt abzuwarten. Dass Kunden für ihr Lieblings-Fruchtgummi dennoch tiefer als noch vor der Inflation in die Tasche greifen müssen, ist allerdings gewiss.