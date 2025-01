Rewe: XXL-Spartipp von Filial-Mitarbeiter – doch nicht alle profitieren

Euro statt Punkte sammeln? Ab dem 1. Januar 2025 ist das bei Rewe Realität! Denn der Supermarkt verabschiedet sich von PayPal und präsentiert ein brandneues Belohnungsprogramm. Zur Feier des Tages plaudert ein Insider aus dem Rewe-Team spannende Spartipps aus.

Der Clou? Nicht alle können mitmischen – viele Kunden könnten leer ausgehen, und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Rewe: Spar-App mit zahlreichen Vorteile – das ist der Haken

Doch was macht das neue Programm eigentlich so besonders? Nun, es ist voll und ganz in die Rewe-App integriert und bietet zahlreiche Wege, um Guthaben zu sammeln und es wieder einzulösen. Hier die wichtigsten Features:

Bonus-Aktionen : Jede Woche gibt es neue Aktionen, bei denen du durch das einfache Scannen der App an der Kasse Euros sammeln kannst.

: Jede Woche gibt es neue Aktionen, bei denen du durch das einfache Scannen der App an der Kasse Euros sammeln kannst. Bonus-Coupons: Maßgeschneiderte Coupons für bestimmte Marken, Produktgruppen oder sogar für deinen gesamten Einkauf. Diese lassen sich in der App aktivieren und bringen zusätzliches Guthaben.

+++ Aldi, Rewe, Kaufland & Co: XXL-Preisschock – diese Produkte werden richtig teuer +++

Doch um diese Vorteile auch wirklich zu genießen, muss man, wie der Rewe-Mitarbeiter betont, zuallererst die App herunterladen. Andernfalls geht man garantiert leer aus. Aber keine Sorge, der Einstieg wird gleich belohnt: Denn man „erhält direkt einen fünf Euro Bonuscoupon“.

Und das Beste kommt noch: Wer richtig zuschlägt, wird mit einem „Bonus-Booster“ belohnt. Was das heißt? Je mehr man in einem Monat einkaufst, desto höher steigt der Coupon für den nächsten Monat. So kann man bis zu 10 Prozent sparen!

Guthaben und Co.: So spart man bei Rewe

Das gesparte Guthaben ist übrigens nicht nur im Rewe-Markt selbst einlösbar. Du kannst es auch beim Rewe-Lieferdienst oder Abholservice nutzen. Doch damit nicht genug: Mit dem Start des Programms kommt auch eine neue, knetige Überraschung ins Spiel! „Bo“, der kleine Knet-Maskottchen, wird das Gesicht des Programms.

Hier kannst du dir das Video anschauen:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum noch zögern? Schnapp dir die App, leg los und sammel fleißig Guthaben! Das schont nicht nur deinen Geldbeutel, sondern füllt dein Guthaben-Konto im Handumdrehen mit einer ordentlichen Portion Euros. Ein echter Win-Win-Deal!