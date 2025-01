Aldi, Rewe, Kaufland & Co: XXL-Preisschock – diese Produkte werden richtig teuer

Langsam können es die Verbraucher nicht mehr hören. Alle möglichen Lebensmittel werden teurer – Ernteausfälle, Börsentrends oder Klimawandelauswirkungen spielen mit hinein. Bei Aldi, Rewe, Kaufland und Co. werden Kunden 2025 Augen machen.

Denn ausgerechnet drei Produkte, die schon im vergangenen Jahr ordentlich im Preis gestiegen sind, werden auch in diesem Jahr teurer. Für Kunden von Aldi, Rewe, Kaufland & Co. sind das keine schönen Aussichten.

Aldi, Rewe, Kaufland & Co: Preise steigen erneut

Die Preissteigerungen haben 2024 sicherlich alle Kunden der Discounter und Supermärkte am eigenen Leib zu spüren bekommen. Langsam aber sicher wurde der Wocheneinkauf immer teurer, besonders bei einigen Lebensmittel schossen die Preise immer mehr in die Höhe. So bleibt es jetzt auch weiterhin – und es wird noch schlimmer.

Für Kaffee, Orangensaft und Schokolade müssen Verbraucher 2025 noch mehr zahlen als bisher schon. Die besonders beliebten Lebensmittel sind im Anbau besonders vom Klimawandel und Extremwetter betroffen. So kam zuletzt vermehrt zu Ernteausfällen, die die Preise in die Höhe treiben, da die Nachfrage weiterhin hoch bleibt.

Aldi, Rewe, Kaufland & Co: Preisschock 2025

Beim Kaffee hatte es im vergangenen Jahr besonders die Sorte Robusta getroffen, deren Preis sich sogar verdoppelte. Im Durchschnitt lagen die Börsenpreise für Kaffee im November 2024 schon 70 Prozent höher als noch im Vorjahr. Die Auswirkung dürfte in den nächsten Monaten, voraussichtlich ab Mai auch beim Endverbraucher ankommen.

So haben bereits Tchibo und Nestlé weitere Preiserhöhungen angekündigt. Ersterer wurde zumindest bei den unteren Preisklassen und Großpackungen schon konkret und sprach von einer Preissteigerung von 30 Prozent.

Weniger konkret bleibt es beim Orangensaft, der zuletzt schon über zwei Euro pro Liter kostete. Orangensaft und auch Schokolade inklusive Kakao dürfte aufgrund von Ernteausfällen und anderer -Schwierigkeiten teurer werden. (mit dpa)