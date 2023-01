Rewe weitet DIESEN Service aus – DAS sollten Kunden unbedingt wissen

Einkaufen soll immer leichter gemacht werden! Bereits seit längerer Zeit setzen immer mehr Supermärkte auf Selbstbedienungskassen – allen voran Rewe. Beim Lebensmittel-Riese können Kunden ganz bequem selbst ihre Waren scannen und anschließend zahlen. Doch das Unternehmen geht noch einen Schritt weiter .

In Zukunft dürften einige Kunden bei Rewe Veränderungen bemerken. Diese stechen einem schon beim Betreten der jeweiligen Filiale ins Auge. Den Anfang machen die zahlreichen Rewe-Märkte in der Rhein-Metropole Köln in NRW. Doch was genau hat es mit dem neuen Service auf sich?

Rewe weitet Service für Kunden aus

Direkt am Eingang der Kölner Rewe-Filialen stehen neue Geräte bereit: Handscanner. Mit ihnen sollen die Kunden bereits während ihres Einkaufes alle Produkte abscannen und anschließend in ihren Einkaufswagen legen können. Zur Bezahlung muss dann am Ende nur noch die Liste auf dem Handscanner abgerufen und an der SB-Kasse beglichen werden.

Wahlweise kann statt eines Scanners auch das eigene Smartphone gezückt werden. Dann muss im Voraus jedoch eine entsprechende App installiert werden. Dieser Service dürfte Kunden künftig noch mehr Zeit sparen.

Rewe-Service sorgt für Zeitersparnis – und hat noch einen anderen Vorteil

Die Rewe-Kunden müssen sich nicht mehr in eine Schlange an der Kasse einreihen, alle Waren auf das Band legen und warten, bis die Kassiererin sie erneut in die Hände nimmt und abscannt. Zugleich haben Kunden den gesamten Einkauf lang einen Überblick, welche Produkte sie bereits in den Wagen geladen haben und welche Summe sich zum jeweiligen Zeitpunkt daraus ergibt.

Doch nicht nur die Kunden profitieren vom neuen Scan&Go-Prinzip: Mitarbeiter, die bisher für den Kassenbereich eingetragen wurden, können sich nun den Aufgaben der Kundenberatung widmen. Auch die Sortimentspflege und Frischekontrollen erhalten so noch mehr Aufmerksamkeit.

Rewe-Scanner benötigt Freigabe

Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings noch: Beim Kauf von Alkohol oder Produkten, die nur für Kunden ab einem bestimmten Alter zugänglich sind, muss das Personal die Zahlung an den SB-Kassen freischalten. Dies könnte zu einer Verzögerung führen. Sollte der Service dennoch gut ankommen, wird er nach und nach in ganz Deutschland angeboten.