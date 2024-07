Edeka, Kaufland und Co: Revolution an der Kasse – was Kunden wissen müssen

Wer regelmäßig bei Edeka, Kaufland und Co. einkaufen geht, der rauscht meist nur so durch die Gänge und packt routiniert die Lebensmittel in den Einkaufswagen, die auch wirklich auf der Liste stehen. Ist das Wichtigste drin, geht es schnurstracks zur Kasse, um die Filiale schnellstmöglich wieder zu verlassen und kühl gelagerte Produkte schnell in den eigenen Kühlschrank zu befördern.

Während alle Kunden ein ähnliches Einkaufsmuster haben, unterscheiden sie sich an der Kasse hingegen maßgeblich. Während die einen schon weit im Voraus ihre EC-Karte zücken oder das Bargeld zusammenzählen, halten andere ganz entspannt ihre SmartWatch oder das eigene Handy an das Kartenlesegerät. Jetzt soll die technologische Entwicklung in die nächste Runde gehen.

Edeka, Kaufland und Co.: Neue Technologie revolutioniert das Bezahlen

Bargeld ist bei Edeka, Kaufland und Co. schon lange Schnee von gestern. Während die meisten nur noch einen letzten Notgroschen an Scheinen und Münzen zu Hause bunkern, sind die meisten Kunden auf das bargeldlose Bezahlen umgestiegen. Immer mehr Menschen halten gekonnt Handy oder Uhr vor das Lesegerät und tauschen den NFC-Tag gegen herkömmliche Bezahlmethoden ein. Nun ist eine weitere Technologie auf dem Vormarsch – der „Multi-Purpose Tap“.

+++ Edeka, Aldi und Co: Kunden bangen immer wieder an der Kasse – schuld ist ihre Bankkarte +++

Damit sollen bei Edeka, Kaufland und Co. Bezahlvorgänge künftig noch schneller und vor allem sicherer gemacht werden. Darüber hinaus sollen papierlose Quittungen weiter verbreitet und die Altersprüfung für zum Beispiel alkoholische Produkte integriert werden. Gleichzeitig können „Händler direkt beim Bezahlvorgang spezifische Werbung an Kunden senden“, heißt es in einem Bericht von „CHIP.de“.

Doch wie lange dauert es noch, bis sich der „Multi-Purpose Tap“flächendeckend durchsetzt?

Ein genauer Zeitpunkt, wann Kunden die neue Technologie bei Edeka, Kaufland und Co. testen können, ist noch nicht genau bekannt. Dennoch: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das bequemere Einkaufserlebnis wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.