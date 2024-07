Kaufland stellt um – DAS erwartet die Kunden

Immer wieder erweitern Supermärkte wie Kaufland und Co. ihr Sortiment. Oft geht es dabei auch um Trends, meist aber eher um längerfristige Umstellungen. In diesem Fall möchte der Supermarkt sein Sortiment an Eigenmarkenprodukten erweitern.

Allerdings zielt es Kaufland hier auf eine besondere Sparte ab, die in letzter Zeit immer beliebter bei den Kunden wird. Diese können sich nun also freuen.

Kaufland verkündet es selbst

Überraschung! Bei deinem nächsten Einkauf wirst du jetzt dein blaues Wunder erleben. Denn im Kühlregal von Kaufland gibt es ein paar neue Produkte. Allerdings sind es keine Markenartikel, sondern Produkte der Eigenmarke „K-take it veggie“.

Wie du dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht hast, handelt es sich dabei um vegetarische und vegane Lebensmittel. Mit dem Neuzuwachs zählt die Eigenmarke jetzt schon über 100 verschiedene Produkte.

Kaufland erweitert veganes Sortiment

Neu dabei sind Alternativen zu Parmesan, Lachs und Käse – jetzt als veganer Parmesan-Ersatz, Lachs- und milch- und labfreie Käse-Sticks. Da werden sich die vegan lebenden Kunden sicher drüber freuen. Vor allem in Sachen veganem Parmesan gibt es noch gar nicht so viel auf dem Markt, schon gar nicht von Eigenmarken.

Das „K-take it veggie“-Sortiment führt auch verschiedenste Milch- und Joghurt-Alternativen aus Hafer, Soja und Co. sowie verschiedenste Aufstriche, Aufschnitte und Gerichte wie fleischfreie Burger oder auch Falafel. Die Auswahl wächst und die Preise sind im Vergleich zu den Markenartikeln etwas günstiger. Bleibt nur abzuwarten, ob sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können.