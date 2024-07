Lidl: Fehler an der Kasse kostet Kunden bares Geld! Doch viele kriegen es gar nicht mit

Viele Menschen kaufen täglich oder zumindest einmal in der Woche bei Supermärkten wie Lidl oder Rewe ein. Wo befindet sich was, in welchem Gang finde ich mein Lieblingsprodukt oder welcher Kassierer ist der schnellste? Kunden, die ihre Stamm-Lidl-Filiale haben, kennen die Vorgänge dort oft wie ihre Westentasche.

Doch es gibt einen Fehler an den Kassen von Lidl und anderen Einzelhändlern, den Kassierer oft machen und der Kunden zusätzliches Geld kostet. Ein Lidl-Mitarbeiter verrät, worauf du beim Abkassieren achten musst, um nicht draufzuzahlen.

Lidl-Mitarbeiter offenbart Kassen-Fehler

Jeder Mensch macht Fehler, das ist klar. Doch wenn das an der Kasse von Lidl passiert, kann der Einkauf für Kunden teurer werden als erwartet. Damit das nicht passiert, hat ein Filialleiter des Discounters auf TikTok auf das Problem aufmerksam gemacht. Unter dem Account „Der Filialleiter“ gibt es einen Clip, der einen Lidl-Mitarbeiter beim Abkassieren von zwei Packungen Erdbeeren zeigt.

Dabei werden beide Packungen nebeneinander auf die integrierte Waage an der Kasse gestellt – aber: „Genau das darf euer Kassierer niemals an der Kasse vorne tun – zwei Erdbeerschalen auf einmal abwiegen“, kommentiert der Filialleiter.

Lidl-Kassiererin völlig ahnungslos

Der Grund: Bei Obst und Gemüse, das in Packungen pro Gramm abkassiert wird, zieht die Kasse automatisch eine sogenannte „Tara“ ab. In diesem Fall steht diese für 30 Gramm Packungsgewicht. Werden beide Packungen Erdbeeren gleichzeitig auf die Kassenwaage gestellt, wird aber nur eine Verpackung über die Tara vom Endgewicht abgezogen.

Der Kunde zahlt also mehr für die Erdbeeren, als er eigentlich wirklich an Produktgewicht bekommt. In den Kommentaren unter dem TikTok-Aufklärungsclip zeigen sich sowohl Verbraucher als auch Supermarkt-Angestellte überrascht von dem Kassen-Fehler. „Hat mir keiner gesagt, mache das seit Jahren, teilweise auch drei auf einmal“, kommentiert eine Kassiererin. Eine Kundin hat derweil einen guten Tipp für andere parat: „Ich mache das bisher so, wenn ich zwei Schalen Erdbeeren kaufe: Die eine Schale kommt als allerstes aufs Band und die andere Schale kommt als letztes aufs Band.“