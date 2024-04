Rewe, dm & Co.: Schock an der Kasse – plötzlich kein Bargeld mehr?

Gerne lassen sich Kunden auch mal an den Kassen von Rewe, dm, Rossmann und Co. Bargeld auszahlen. Schließlich geht es vor Ort einfach und unkompliziert.

Doch wird dieser Service bald zunehmend eingeschränkt? Laut einer Studie könnte den Märkten nämlich das Bargeld ausgehen. Der Grund: Immer mehr Menschen möchten Geld abheben, aber immer weniger zahlen mit Bargeld.

++ Dazu interessant: Rewe, Lidl & Co. setzen gnadenlose Regel durch – jeder Kunde sollte sie kennen ++

Geht Rewe bald das Bargeld aus?

Viele Kunden heben gerne mal Geld in Supermärkten und Drogerien wie Rewe, dm und Co. ab. Doch könnte das für Händler bald zum Problem werden? Auf das Ergebnis kommt zumindest eine Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. „Immer mehr Menschen möchten Geld abheben, aber immer weniger zahlen mit Bargeld. Wenn die Bargeldquote weiter rückläufig sein sollte, wird es für den Handel in einigen Fällen schwierig werden, diesen Service vollumfänglich aufrechtzuerhalten“, sagt EHI-Studienautor Horst Rüter der „Bild“.

Den Service bieten unter anderem Lebensmitteleinzelhändler Rewe und Edeka, Drogerien wie dm und Rossmann, aber auch Baumärkte an. Die Studie sagt immerhin nicht voraus, dass der Service komplett eingestellt wird, aber es kann künftig zu geringeren Obergrenzen für Beträge kommen.

Laut EHI zahlen die Händler aktuell 13,3 Prozent ihres eingenommenen Bargelds wieder an Kunden aus. Doch 2023 ging davon der Anteil vom Gesamtumsatz um zwei Prozentpunkte auf 35,5 Prozent zurück. Für 2025 erwarten die Experten, dass es nur noch 25 Prozent sind.

Was sagen die Märkte?

Doch was sagen die Märkte selbst zu dem Studienergebnis, könnte der Service bald eingeschränkt werden? „Auf Wunsch zahlen die bundesweit mehr als 6.000 Märkte der Rewe Group und die der Rewe Dortmund ihren Kunden auf Girocard und mit PIN-Eingabe bis zu 200 Euro Bargeld aus – und das gratis und unabhängig vom Kartenaussteller“, teilt ein Rewe-Sprecher unserer Redaktion mit. „Die Bargeldauszahlung ist in den Märkten nur mit der Girocard möglich. Die Akzeptanz der Kunden für diesen Service ist gut und noch wachsend.“

Auch dm bietet in seinen Filialen eine Auszahlung mit einer Debit- oder Kreditkarte von Visa oder Mastercard sowie mit girocard bis zu 200 Euro an. Doch die Drogeriekette hat eine dringende Bitte an Banken: „Es wäre zu begrüßen, wenn die Banken die Bargeldauszahlung mit girocard im Handel als ergänzendes Angebot zur Bargeldversorgung wertschätzen und auf eine Erhebung von Gebühren auf den Auszahlbetrag verzichten würden.“

Rossmann macht zu dem Bargeld-Thema klar: „Ein ‚Problem‘ haben wir nicht, höchstens zu den Randzeiten in hochfrequentierten Filialen kann es zu Einschränkungen kommen, wenn zeitgleich mehrere Kunden den Service in Anspruch nehmen.“ Trotzdem bemerkt die Drogeriekette, dass der Bargeldanteil seit 2017 kontinuierlich abnimmt. Doch für den Service drohen vorerst keine Konsequenzen, versichert Rossmann.

Diese Redaktion hat auch Edeka zum Thema angefragt. Bislang hat sich die Supermarkt-Kette dazu noch nicht geäußert.