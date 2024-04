dm: Kunden trauen ihren Augen kaum – auf einmal sitzt dieser Star hinter der Kasse!

Bei ihren Samstagseinkäufen stauten die Kunden in einem dm in Waldbronn nicht schlecht. Denn an der Kasse saß ein wahrer Social-Media-Superstar.

Die Influencerin Pamela Reif stattete der Filiale nämlich einen Besuch ab und setzte sich sogar eine ganze Stunde an die Kasse. Fans und Kunden waren begeistert!

++ Dazu interessant: Edeka, dm und Co: Aus und vorbei! Das „Ende eines Kapitels“ ++

Influencerin kassiert bei dm

dm-Kunden fielen fast vom Glauben ab, als sie an der Kasse standen. Denn dort saß niemand geringeres als Fitness-Influencerin Pamela Reif. Diese hat eine Stunde lang in der neuen Filiale der Drogeriemarktkette dm in Waldbronn die Kunden bedient. Für einen guten Zweck kamen bei der Influencer-Aktion am Samstag (20. April) fast 5.000 Euro zusammen. Das sei mehr als erwartet, sagte Filialleiter Philipp Herz der „Stuttgarter Zeitung“. „Wir würden sie sofort einstellen“, scherzt er.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders Kinder und Jugendliche waren unter den dm-Besuchern, die Fotos mit der berühmten Influencerin machen wollten. Reif nahm sich viel Zeit für die Kundinnen und Kunden. Die gebürtige Karlsruherin bedankte sich bei allen nach der einstündigen Aktion. Es habe ihr sehr Spaß gemacht, versicherte sie. Wie die Drogeriekette angibt, werden die Einnahmen der für Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde nahe Karlsruhe gespendet – so zum Beispiel bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Kassier-Aktion „wollte ich schon immer machen“

Die 27-jährige Reif hatte schon vor einigen Tagen ihr Erscheinen an der dm-Kasse auf ihrem Instagram-Account angekündigt. „Das wollte ich schon immer mal machen“, teilte sie ihren Followern grinsend mit. Gleichzeitig erwähnte sie auch, dass ihre Produkte hoffentlich gekauft würden.

Mehr News:

Denn für Reif war es gleichzeitig eine PR-Aktion. Die Influencerin bietet bei dm einige Haarpflege-Produkte wie Haaröl und Babyhaarwachs an. Dazu entwickelt sie auch eine Palette aus dem Ernährungssortiment, darunter Proteinriegel sowie Porridge. Die auf Ibiza lebende Pamela Reif erreicht mit ihren Workout-Videos im Internet Millionen von Menschen.