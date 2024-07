Aldi in NRW: Kunden laufen über Parkplatz – und trauen ihren Augen kaum

Die Inflation hat das Einkaufsvergnügen – ob bei Supermärkten oder Discountern wie Rewe, Aldi und Co. – erheblich gedämpft. Dennoch wollen die Händler auch immer wieder ihren Kunden mit Neuerungen im Sortiment oder in den Filialen, oder ihrem Einsatz bei Preiskämpfen entgegen kommen und uns mit einem guten Gefühl einkaufen lassen.

Ein Aldi in NRW sorgt jetzt aber für irritierte Kunden-Blicke – und das ausgerechnet auf dem Parkplatz. Haben die etwa mit einer neuen üblen Parkplatz-Regel zu tun?

Aldi in NRW mit irrer Neuerung

In Düsseldorf-Bilk hat sich auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in letzter Zeit einiges getan. Denn auf einmal steht da eine große Box, die auf den ersten Blick wie ein Mini-Supermarkt aussieht. Und tatsächlich: Dabei handelt es sich um eine neue Abholstation, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

+++ Aldi: Kunden erfahren allmählich, wer hinter den Discounter-Artikeln steckt +++

Derzeit testet Aldi nämlich sein eigenes „Click & Collect“-Konzept – und das ausgerechnet auf dem Parkplatz der Filiale in der Aachener Straße 126, wo ein großer Container mit der Aufschrift „Abholstation. Einfach online einkaufen“ zu sehen ist. Wie Mitarbeiter angeben, soll das Düsseldorfer Geschäft ausgewählt worden sein, weil seine Lage für den Test wie geschaffen ist. Denn die Aldi-Filiale ist nur wenige hundert Meter von der Auffahrt zur A46 entfernt, es braucht gerade mal 15 Minuten zum Zentrallager von Aldi Süd in Langenfeld.

NRW: Auch HIER soll getestet werden

Den neuen Abhol-Automaten kann jeder Aldi-Kunde aus NRW nutzen. Dieser besteht aus einer Kühleinheit, die dafür sorgt, dass deine bestellten Produkte auch frisch bleiben. Zuvor wurden diese von einem Aldi-Mitarbeiter in den Container gepackt. Im vorderen Teil finden Kunden ein Bedienfeld vor und an den Seiten verglaste Türen, an denen sie ihre bestellten Einkaufsboxen in Empfang nehmen können.

Auch wenn die Box schon ein paar Tage auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in NRW steht, so ist der offizielle Start des Tests erst ab Montag (15. Juli). Auf der Website von Aldi wird allerdings auch angekündigt, dass es in NRW noch zwei weitere Abholstationen geben soll: Eine ebenfalls in Düsseldorf an der Düsseldorfer Straße 190 und eine in Mülheim an der Ruhr an der Aktienstraße 64. Bislang ist von den Boxen hier allerdings noch nichts zu sehen.