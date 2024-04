Rewe: Heftige Regel sorgt für Aufregung – „Geht den Arbeitgeber ’nen Scheiß an“

Angestellter in einem Supermarkt oder Discounter wie Rewe oder Aldi zu sein, bringt auch einige Vorteile mit sich. Man ist immer top informiert über die Preise sowie Rabatt-Aktionen und ist als Erster vor Ort.

Fehlt noch etwas für das Abendessen, kann es der Mitarbeiter sofort mitbringen – er sitzt ja schließlich an der Quelle. Doch wann er seinen Einkauf tätigt, soll angeblich von der Chefetage bei Rewe klar festgelegt sein. Ein vermeintlicher Aushang im Pausenraum sorgt deshalb für Empörung.

Rewe-Regel für Mitarbeiter aufgedeckt?

Im Arbeitsgesetz ist festgelegt, dass jedem Angestellten ab einer Arbeitszeit von über sechs Stunden mindestens 30 Minuten Pause zustehen – das gilt für alle Berufe. Die einen nutzen die kurze Auszeit für einen Tratsch mit den Kollegen, andere nehmen etwas zu Essen und Trinken zu sich und manch einer legt sogar ein kurzes Nickerchen ein.

Supermarkt-Mitarbeiter nutzen ihre Pause offenbar gerne, um den Einkauf für Zuhause schnell zu tätigen – doch das soll zumindest bei Rewe streng verboten sein. Zumindest will ein Kunde, einen entsprechenden Aushang in einer Rewe-Filiale gefunden haben, der ganz klare Pausen-Regeln aufführt. Das Schriftstück postete er auf „Reddit“.

„Regelungen zum Mitarbeitereinkauf“ steht groß und unterstrichen oben drüber. „Für das Einkaufen der Mitarbeiter gibt es festgelegte Zeiten.“ Rot unterstrichen, damit es auch für wirkliche alle klar ist, heißt es dann: „Die Frühschicht kauft nach Schichtende ein“ sowie „die Spätschicht vor Schichtbeginn“. Den Einkauf in der Pause zu tätigen, sei „verboten“.

Und der Grund dafür? „Die Pause dient zur Erholung und nicht zum Einkaufen.“ So sei sichergestellt, dass jeder seine 15 Minuten Pause auch habe. Ein gut gemeinter Gedanke, der bei vielen Verbrauchern jedoch eher nach Bevormundung klingt und auf Unverständnis stößt. „Geht den Arbeitgeber nen Scheiß an, was man in der Pause macht“, wird ein „Reddit“-User deutlich.

Rewe mit klarem Statement

Ein anderer macht sich einen Scherz aus der vermeintlichen Regelung: „Bitte nicht kacken gehen während der Pause, diese dient zur Erholung.“ Ein anderer glaubt den wahren Grund der Marktleitung erkannt zu haben: „Das klingt stark danach, als ob viele Mitarbeiter länger in der Pause bleiben wegen der Einkäufe, weshalb das Einkaufen dann verboten wurde. Unter dem Aspekt finde ich das ok.“

Am Ende habe die Marktleitung das „Hausrecht“ auf seiner Seite, merkt ein User an. Gegenüber „Ippen Media“ zweifelte Rewe die Existenz des Aushangs an, da es keinen Beweis gebe, dass ein solches Plakat in einem Rewe-Markt gehangen habe. So oder so stellt das Unternehmen klar: „Eine solche Regelung gibt es bei Rewe auch nicht.“