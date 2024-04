Rewe, Aldi und Co: Hersteller mogelt heimlich bei den Preisen – Kunden müssen es ausbaden

Teurer, aber weniger Inhalt. In Supermärkten wie Rewe, Aldi und Co. ist dieses Phänomen mittlerweile oft trauriger Alltag. Viele namhafte Hersteller haben bereits die Packungsgröße reduziert, den Preis aber beibehalten. Solche so genannten „Mogelpackungen“ finden sich gefühlt in jedem Supermarktregal. Oftmals führt diese Taktik zu Preiserhöhungen von bis zu 50 Prozent!

Kurz vor Beginn der warmen Jahreszeit folgt in diesem Zusammenhang nun eine Hiobsbotschaft für alle Eisliebhaber. Ein bekannter Hersteller hat klammheimlich die Füllmenge reduziert, den Preis aber beibehalten. Viele Kunden sind bereits verärgert.

Rewe, Aldi und Co: Gleicher Preis, weniger drin

Gerade jetzt, wo die Sommersaison in den Startlöchern steht, steht bei vielen Familien „Eis“ auf dem Einkaufszettel. Doch der Blick in die Tiefkühltruhen von Rewe, Aldi und Co. verheißt nichts Gutes. Untersuchungen der Verbraucherzentrale Hamburg haben jetzt ergeben: Die Füllmengen aller Sorten der Marke „Cremissimo“ wurden drastisch reduziert.

Die Füllmenge der Packungen wurde von 900 auf 825 Milliliter reduziert, doch der Preis ist immer noch der gleiche. Dadurch sind die Produkte nun 9 Prozent teurer. Doch damit nicht genug.

Eine Sorte sticht raus

Besonders betroffen ist ausgerechnet das Lieblingseis der Deutschen: Vanille. Der Inhalt der bisherigen „Familienpackung“ des „Cremissimo Bourbon Vanille“ schrumpft von 1.300 auf 900 Milliliter Eis pro Dose. Der Unterschied ist so gewaltig, dass das „Cremissimo“-Eis sogar zur Mogelpackung des Monats gewählt wurde. Bei gleichem Verkaufspreis im Handel beträgt die versteckte Preiserhöhung derzeit bis zu 44 Prozent!

Der Hersteller „Unilever“ verweist in einer Stellungnahme auf höhere Kosten und darauf, dass die Sorte „Cremissimo Bourbon Vanille“ weiterhin in der alten Packungsgröße produziert wird. Gerade für Familien, die bei Rewe, Aldi und Co. oft zur großen Packung gegriffen haben, ist die Preiserhöhung dennoch deutlich spürbar.