Rewe und Penny: Pizzen aus der Kühltruhe verbannt? Kunden perplex! „Kann doch nicht sein“

Was ist den bei Rewe und Penny los? Gibt es hier etwas keine veganen Pizzen mehr in den Tiefkühltruhen? Diese Entdeckung machen zurzeit immer mehr Kunden beim Einkaufen. Sie fragen sich natürlich, was dahintersteckt.

Unsere Redaktion hat sowohl bei Rewe als auch bei Penny nachgehakt, was es mit dieser Entwicklung auf sich hat und ob der Schein womöglich trügt. Doch tatsächlich haben diesmal die Kunden recht – wenn auch nicht ganz so, wie sie denken.

Rewe und Penny: Vegane Pizzen verschwinden

Ein Kunde kann es gar nicht mehr aushalten und hat sogar selbst bei Rewe und Penny nachgefragt. „Seit Monaten nimmt die Auswahl veganer Pizzen in diversen Supermärkten in meiner Region in Norddeutschland rapide ab“, bemerkt er. „Neulich war ich in vier Läden und keine einzige hatte auch nur eine vegane Pizza… das kann doch nicht sein.“

Auch interessant: Rewe: Neues Sommer-Produkt sorgt für Wirbel bei Kunden – „08/15“

Auf seine Nachfrage bei den Märkten kommt lediglich diese Antwort und zwar ,„dass die veganen Pizzen leider nicht mehr vermarktet werden“. Doch warum ist das so? Und können die Lebensmittelhändler uns gegenüber diese Stellungnahme verifizieren?

Rewe und Penny reagieren

Penny hat laut eigener Aussage bereits im vergangenen Jahr die veganen Pizzen aus dem Sortiment genommen. „Grund dafür war, dass uns seitens der Kund:innen widergespiegelt wurde, dass die geschmacklichen Erwartungen nicht voll und ganz erfüllt wurden“, heißt es als Erklärung auf Anfrage unserer Redaktion. Doch das bedeutet nicht das Aus.

„Wir sind aktiv auf der Suche nach neuen Lieferanten bzw. Rezepturen“, bestätigt der Discounter. So würde die Nachfrage nach der veganen Eigenmarke „Food For Future“ weiter steigen. „Wir werden das Angebot an veganen Produkten – insbesondere über die Dacheigenmarke Food For Future – systematisch weiterentwickeln“, verspricht das Unternehmen.

Auch Rewe will sein Sortiment optimieren. „Vegane Pizzen stellen eine wichtige Abrundung des Sortimentes für unsere Kund:innen dar“, sieht die Supermarkt-Kette die Nachfrage. Dennoch gäbe es aktuell lediglich eine Markenpizza und eine der Eigenmarke „Rewe Beste Wahl“. „Darüber hinaus arbeiten wir derzeit an einem neuen Eigenmarkenartikel für dieses Segment und hoffen, dass wir mit dem neuen Rezept viele Kund:innen begeistern werden“, kündigt das Unternehmen schon an. Grundsätzlich will auch Rewe das vegane Angebot ausweiten.