Rewe: Neues Sommer-Produkt sorgt für Wirbel bei Kunden – „08/15“

Bei Rewe hat seit etwa Mitte Mai ein neues Produkt seinen Weg ins Sortiment gefunden. Von der Tiefkühltruhe aus verspricht der Hersteller dem Kunden, „Freibad-Gefühle, Sommerferien-Nostalgie und diesen ganz speziellen Geruch nach Sommer, Freiheit und Sorglosigkeit auf die Teller von Groß und Klein“ zu bringen.

Doch davon sind offenbar nicht alle Rewe-Kunden so überzeugt. Ihr Urteil fällt teils sehr hart aus.

Rewe: „Freibad-Pommes“ für Zuhause

Zugegeben, der Sommer 2024 hatte in Deutschland bis Mitte August noch nicht sehr viele Sonnentage parat, die Lust auf einen Freibad-Besuch gemacht haben. Aber bei einem sind sich viele Sommer-Fans sicher: Im Freibad gehören die Kiosk-Pommes einfach dazu. Nach dem Badespaß ab auf die Wiese und erstmal ein paar Pommes verdrücken.

Das soll laut Iglo seit Mitte Mai auch zuhause super möglich sein. Für gewöhnlich ist der Hamburger Tiefkühl-Hersteller vor allem für seine Fischprodukte wie dem Klassiker „Kapt’n Iglo Fischstäbchen“ bekannt. Doch nun gibt es auch die „Freibad-Pommes“ für Zuhause – und das in drei verschiedenen Varianten.

Freibad-Pommes von Iglo.

Es gibt die „Klassischen Kiosk-Fritten“ (660 g, UVP 2,69 Euro), „Wilde Wellen“ (600 g, UVP 2,69 Euro) und „Dünne Dinger“ (550 g, UVP 2,79 Euro). Erhältlich sind die neuen Tiefkühl-Pommes zunächst nur bei Rewe. Zubereitet werden die „Freibad-Pommes für zuhause“ im Backofen, in der Heißluftfritteuse oder in der klassischen Fritteuse.

„08/15“ oder „die besten Pommes“?

Freibad-Pommes für Zuhause? Für eine Iglo-Kundin ein Ding der Unmöglichkeit, ihr hartes Urteil lautet: „Das sind 08/15 Pommes.“ Das lege aber gar nicht unbedingt an der Qualität oder dem Geschmack der Pommes, sondern an der Atmosphäre. „Was die Leute an Freibadpommes so toll finden, ist das Drumherum, eben, dass man im Freibad ist, Kind ist, unbeschwert ist. Wenn ich mir die Zuhause mache, sind es einfache Pommes“, erklärt sie auf Facebook unter dem Iglo-Beitrag zu den Pommes weiter.

Auch ein andere FB-User sieht in den „Freibad-Pommes“ nur „stinknormale Pommes“. Doch ein Rewe-Kunde widerspricht der harten Kritik und will die Fritten bereits selbst probiert haben. Er lobt sowohl Optik, Geschmack als auch Preis. „Sie schmecken toll und sind schön knusprig. Für mich sind es die besten Pommes, die ich bisher hatte“, so seine Abschlussbewertung. Da heißt es wohl nur: selbst probieren!