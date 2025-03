Rewe und Penny: Kunden stehen vor Getränke-Regal – und staunen nicht schlecht, als sie IHN sehen

Das Sortiment von Supermärkten und Discountern ändert sich regelmäßig. Kaufland hat erst kürzlich zahlreiche Kult-Getränke aus dem Sortiment verbannt. Auch bei Rewe und Penny steht jetzt eine große Neuerung an.

Dort kommen Kunden aus dem Staunen kaum noch heraus. Ein prominentes Gesicht hat es in die Getränke-Regale von Rewe und Penny geschafft.

Rewe und Penny: Pepsi kündigt Kooperation an

Im Dezember 2025 kündigte Pepsi auf Instagram an, dass der Fußballstar Florian Wirtz offizieller Markenbotschafter für den Getränkehersteller ist. Dazu hieß es in einem Post: „Wir haben Florian im Team!“

+++ Auch interessant: Lidl: Insider nimmt Produkt unter die Lupe – ihn trifft der Schlag! „Krass“ +++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt kündigt Pepsi den nächsten Hammer an: Sie bringen die Pepsi Zero Mango mit einer besonderen Aufmachung auf den Markt. „Wir gehen in die Offensive mit unserer Pepsi Dose im limitierten Florian Wirtz Königsklassen-Design.“ Das Getränk ist laut einer Pressemitteilung von PepsiCo exklusiv bei Rewe und Penny ab März erhältlich. Die Einführung der neuen Sorte ist Teil einer umfassenden Kampagne zur UEFA.

+++ Passend dazu: Penny stellt Sortiment um – das ändert sich für Kunden +++

Florian-Wirtz-Edition: Bis wann ist sie erhältlich?

„Unsere Konsumenten-Tests haben gezeigt, dass sich viele eine fruchtige Alternative wünschen. Mit Pepsi Zero Mango reagieren wir darauf und liefern das perfekte Getränk für Fußballspiele und Momente, die nach Sommer schmecken“, sagt Bahar Hagh Shenas, Brand Managerin für Pepsi bei PepsiCo DACH zu den neuen Produkten bei Rewe und Penny.

Hier weiterlesen:

Erhältlich ist das Design mit Florian Wirtz bis Mai 2025. Kunden von Rewe und Penny müssen also schnell sein, um die limitierten Dosen zu ergattern. Die Pepsi Zero Mango an sich soll hingegen langfristig Teil des Portfolios des Getränkeherstellers bleiben.