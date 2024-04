Lidl: Insider nimmt Produkt unter die Lupe – ihn trifft der Schlag! „Krass“

Coca-Cola oder Pepsi-Cola? Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. Und nicht nur die Konsumenten halten strikt daran fest, dass ihr Geschmacksfavorit der einzig wahre ist, sondern auch die Hersteller selbst liefern sich gewissermaßen tagtäglich einen Kampf um den Platz an der Spitze. Hat es einer der Giganten nun mit dieser Maßnahme übertrieben?

Nicht nur Kunden sind entsetzt, sondern auch einen echten Lidl-Insider, der sich im Netz „Der Filialleiter“ nennt, trifft der Schlag. Doch worum geht es genau?

Lidl-Insider hat Mogelpackung im Visier

Auf TikTok gehen seine Videos regelmäßig viral und erreichen unzählige Menschen. Während er normalerweise den ein oder anderen Lidl-Einkaufstipp verrät, sorgt „Der Filialleiter“ nun mit einem seiner neuesten Beiträge für einen echten Paukenschlag. „Kleinere Packung, weniger Inhalt, gleicher Preis“, heißt es in dem Text über seinem Video. Was es damit auf sich hat?

+++ Rewe, Lidl & Co. setzen gnadenlose Regel durch – jeder Kunde sollte sie kennen +++

„Seit 2022 arbeitet Pepsi daran, die Preise anzuheben“, heißt es in einem Bericht des Nachrichtenportals „Watson“. Dadurch will sich der Konzern preislich an den Konkurrenten Coca-Cola anpassen. Doch einige Kunden staunen nicht schlecht, als PepsiCo plötzlich andere Flaschengrößen im Lidl-Regal untergebracht hat. „Der Filialleiter“ fragt sich daraufhin zurecht: „Ist das schon ’ne Mogelpackung oder nicht?“

Weitere Themen:

Der Lidl-Insider verrät: Bislang habe eine Pepsi-Flasche mit 1,5 Litern rund 1,49 Euro gekostet. Der Preis habe sich zwar nicht verändert, allerdings befinden sich nun auch nur noch 1,25 Liter in einer Flasche. Das „Krasse“ an der ganzen Geschichte? „Der Filialleiter“ erklärt in dem TikTok-Video, das die restlichen 1,5-Liter-Flaschen nun nur noch für 99 Cent verkauft werden.

Ob sich die Kunden dieses Preisspiel gefallen lassen oder am Ende doch zur Konkurrenz überlaufen, bleibt abzuwarten.