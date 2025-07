Lidl überrascht mit Aktion – damit hätte nun wirklich niemand gerechnet

Lidl ist einfach immer wieder für eine Überraschung gut! Der beliebte Discounter rüttelte erst kürzlich mit einer ziemlich großen Preissenkungswelle die Supermarktwelt auf. Doch mit dieser überraschenden Aktion sollte es nicht gewesen sein. Die Kette verkündet nämlich nun im Netz, dass es ziemlich bald ziemlich kultige Produkte zu kaufen wird.

Einziger Haken hier – es handelt sich um Lidl in Großbritannien. „Wir präsentieren die Lidl by Lidl-Jacke mit Taschen zum Kühlen von Getränken und einem Flaschenöffner-Reißverschluss“, schreibt die Kette in einem Instagram-Post. Doch um was genau handelt es sich hierbei und warum das Ganze?

Lidl überrascht mit Merch

Offenbar hat sich die Discounterkette in Großbritannien von einer der kultigsten britischen Bands überhaupt inspirieren lassen – Oasis. Denn pünktlich zu der Reunion-Tour (erster Gig ist am 4. Juli in Cardiff) droppt Lidl einen Parka in Lidl-Optik, angelehnt an das Kultkleidungsstück der Band. „Pünktlich zu einer bestimmten kultigen Reunion-Tournee bringen wir das modische Must-have des Sommers heraus – und es wird dich mit Überschallgeschwindigkeit befördern!“, schreibt der Einzelhändler im Netz.

Am kommenden Mittwoch, den 9. Juli, ab 10 Uhr können Kunden die Jacke auf www.lidlbylidl.co.uk für nur 30 britische Pfund (umgerechnet knapp 35 Euro) pro Stück erwerben. Die Fans feiern diese Aktion. „Ich bin verrückt danach“, „Das ist genial“ oder „Das ist der beste Lidl-Merch überhaupt“, kommentieren unter anderem einige User unter dem Instagram-Beitrag.

Wird es so einen Parka auch in Deutschland geben? Das bleibt abzuwarten – bekannt ist jedoch, dass der Discounter auch hierzulande ein paar ziemlich coole Merch-Teile im Sortiment hat. So können Kunden unter anderem einen zweiteiligen Trainingsanzug im Lidl-Look für 19,99 Euro auf der deutschen Webseite kaufen. Auch Linkin Park-Frontfrau Emily Armstrong hat sich als Fan geoutet und bei einem Konzert in Düsseldorf die Lidl-Jacke auf der Bühne gerockt (wir berichteten).