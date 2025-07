Eier bei Rewe, Lidl und Co. – DAS war uns jahrelang nicht bewusst

Egal ob zum Frühstück, zum Kuchenbacken oder zum Färben während der Osterzeit – in vielen Haushalten dürfen Eier von Rewe, Lidl und Co. nicht fehlen. Doch die Produkte werden laut Forschern oft falsch gelagert.

Sowohl in den Regalen bei Rewe, Lidl und Co. als auch in den eigenen vier Wänden werden Eier meist vertikal gelagert. Doch das ist offenbar nicht die cleverste Variante. Doch wie solltest du es stattdessen machen?

Eier von Rewe, Lidl und Co. – das solltest du wissen

Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben nach Angaben von „focus.de“ untersucht, wie rohe Eier robuster gelagert und transportiert werden können. Ihre Experimente zeigen: Eier zerbrechen weniger leicht, wenn sie horizontal auf ihren „Äquator“ fallen. Dieser Bereich, die breiteste Stelle des Eis, ist am flexibelsten und absorbiert am besten Aufprallenergie.

Falltests mit 180 Eiern aus Höhen von 8 bis 10 Millimetern bestätigten diese Ergebnisse. In Tests zerbrachen über 50 Prozent der senkrecht fallenden Eier, während weniger als 10 Prozent der waagerecht fallenden dasselbe Schicksal erlitten. Bei einem zusätzlichen Drucktest erwiesen sich die Eier am Äquator als widerstandsfähiger gegenüber Druck als an den Enden.

So solltest du Eier lagern

Zusammengefasst zeigt die Studie, dass die Ausrichtung von Eiern eine entscheidende Rolle für ihre Stabilität spielt. Laut Forschern sei es sinnvoll, Eier nach dem Kauf bei Rewe, Lidl und Co. um 90 Grad zu drehen und horizontal zu lagern.

So können sie nämlich widerstandsfähiger gegen Stöße oder kleine Erschütterungen sein. Sie gehen nicht ganz so schnell kaputt.

