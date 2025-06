Lidl: Kunde kauft Nüsse – dann ist er völlig baff

Tagtäglich erledigen zahlreiche Menschen ihren Wocheneinkauf bei Supermärkten und Discountern wie Lidl, Aldi und Co. Bei einem Mann aus Berlin landeten auch Nüsse im Einkaufswagen – doch die sorgten für reichlich Verwunderung. Was war da los?

Bei seinem Besuch in einem Lidl-Markt in Berlin musste ein Mann zweimal hingucken. Eine Entdeckung machte ihn ziemlich baff, wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet.

Lidl-Kunde ist erstaunt über Aufkleber – und postet Nüsse auf Social Media

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) postete ein User eine 200-Gramm-Packung Walnusskerne. Soweit erst einmal nichts Besonderes. Doch ein Aufkleber auf den Nüssen ließ den Mann stutzig werden.

Er verwies darauf, dass es sich bei den Nüssen um einen „gesicherten Artikel“ handelte. Bedeutet: Die Packung ist gegen Diebstahl geschützt. „Was sagt das über unser Leben in Deutschland aus, dass die Walnüsse im Lidl einen Diebstahlschutz haben?“, wollte er von der Netzgemeinde wissen.

Diese Produkte werden bei Lidl unter anderem gesichert

Auf Nachfrage unseres Partnerportals „BERLIN LIVE“ hieß es von dem User: Er habe die Packung in einem Lidl-Markt in Kaulsdorf gekauft. „Um Diebstahl vorzubeugen, sichern wir in unseren Filialen individuell vereinzelte Artikel“, heißt es dazu von Lidl.

Zu den gesicherten Artikeln in den Lidl-Märkten in Deutschland gehören unter anderem Alkohol, Kosmetik, Kaffee, Fisch sowie Geflügel-, Rind- und Schweinefleisch. In Berlin-Kaulsdorf müssen eben aber auch die Walnüsse gesichert werden.

