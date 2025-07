„Linkin Park“-Sängerin tritt im Lidl-Jogger auf: Es kommt, wie es kommen musste

Sie waren eine echte Naturgewalt. Am Dienstagabend (1. Juli 2025) drehten Linkin Park die pickepackevolle „Merkur-Spiel-Arena“ in Düsseldorf auf links. 45.000 Menschen feierten bei brüllender Hitze die Band, die erst seit vergangenem Jahr wieder aktiv auf den Bühnen dieser Welt steht.

Im Jahr 2017 hatte sich Frontmann Chester Bennington das Leben genommen. Danach hatten sich Mike Shinoda und Co. eine Bandpause genommen. 2024 dann die Überraschung: Linkin Park sind zurück. Mit neuer Sängerin. Emily Armstrong, zuvor Frontfrau von „Dead Sara“, sollte fortan die Stimme einer der bekanntesten Metal-Bands der Welt sein.

Linkin Park nehmen Düsseldorf auseinander

Und wie sie das ist. In Düsseldorf sorgte die 39-jährige Kalifornierin von Anfang an dafür, dass kein Fan auch nur ansatzweise die Chance hatte, trotz Temperaturen weit über 30 Grad stillzustehen. Mosh-Pits, frenetische Hüpf-Arien – es ging richtig ab in Düsseldorf.

Und auch Emily schonte sich nicht, wie ein Duracell-Hase hüpfte sie über die Bühne. Die Wärme, sie schien die Sängerin in keiner Weise zu beeinträchtigen. Und weil es noch nicht warm genug war, hatte sich Emily scheinbar noch ein Jäckchen bei Lidl bestellt.

Emily Armstrong im Lidl-Jogger: Es kommt, wie es kommen musste

Zum Song „Two Faced“ hatte sich Armstrong diesen nämlich angezogen und damit wohl endgültig die Herzen der Fans erobert. 19,99 Euro kostet das gute Stück im Lidl-Onlineshop. Und ist wenige Stunden nach Konzertende in Größe L schon nicht mehr zu haben.

Wer also eine kleinere Größe wie XS, S oder M braucht, sollte schnell sein. Schließlich sind Klamotten zu normalen Preisen, getragen von Weltstars, erfahrungsgemäß recht rasch ausverkauft. Und cool ist das blau, rot, weiß, gelbe Teil ja auch irgendwie.

