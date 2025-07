„Linkin Park“ tritt bei Sommer-Hitze in Düsseldorf auf – nach dem Konzert sind sich alle Besucher einig

Eigentlich war gar keine Musik mehr nötig, um die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf zum Kochen zu bringen – schließlich lagen die Temperaturen am Dienstag (1. Juli) auch abends noch bei 30 Grad und mehr. Doch das bremste weder die Kult-Band „Linkin Park“ noch die rund 45.000 Besucher aus!

Im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ machte „Linkin Park“ am Dienstagabend in der NRW-Landeshauptstadt Halt. Und trotz der Gluthitze zündete die Band rund um die neue Frontfrau Emily Armstrong ein wahres Feuerwerk auf der Bühne! (>>> hier mehr lesen)

Und blickt man wenige Stunden nach dem Konzert auf das Besucher-Feedback in den sozialen Netzwerken, wird sofort deutlich: Auch den Fans in Düsseldorf konnte die sengende Sommer-Sonne die Laune nicht verderben. Nur ein Manko gab es.

„Linkin Park“ bringt Düsseldorf zum Kochen

Auf den offiziellen Facebook- und Instagram-Accounts der „Merkur Spiel-Arena“ wurden kurz nach Mitternacht einige Fotos des „Linkin Park“-Konzerts gepostet – mit den Worten „Was für eine Nacht“ blickt man dort auf den beeindruckenden Auftritt zurück.

Und die Fans, denen sowohl durchs Wetter als auch durch die Musik auf der Bühne kräftig eingeheizt wurden, zögern natürlich nicht, ihre Meinung zu dem Konzert-Abend in Düsseldorf kundzutun.

„Unfassbar heiß, aber auch unfassbar gut“

Ein kurzer Blick in die Kommentare reicht, um ein eindeutiges Fazit zu ziehen: Die Besucher hatten mächtig Spaß!

Ein Auszug:

„So ein tolles Konzert!“

„Es war unfassbar heiß, aber auch unfassbar gut. Wie Emily live singt, war wirklich der Wahnsinn.“

„Geil war’s. Hatten super Sound und die Sängerin passt meiner Meinung nach super zu Linkin Park.“

„Es war ein unglaublich geiles Konzert, top Sound und Technik, grandiose Band, einfach nur geisteskrank gut!“

„Ich bin zwar in der Hitze fast zerflossen, aber egal – es war mega!“

Teures Wasser sorgt für Frust

Doch vereinzelt sind auch kritische Stimmen zu lesen. „Dass ihr bei 35 Grad für ein Wasser 5 Euro haben wollt, ist eine bodenlose Frechheit“, schimpft ein Besucher. Ein anderer stimmt zu: „Wasser sollte immer und überall kostenlos zur Verfügung gestellt werden.“

Der Veranstalter hatte seinen Besuchern erlaubt, faltbare Getränkebehälter mit bis zu 0,5 Liter Fassungsvermögen mitzunehmen, die dann in der Arena aufgefüllt werden können. An den Getränkeständen mussten Besucher für Wasser bezahlen. An den Wasserhähnen in den Sanitäranlagen konnte man sich jedoch auch kostenlos Wasser holen. Zudem wurde im Innenraum von einigen Ordnern auch Wasser verteilt.

Und wem das nicht reichte: Vor dem Stadion wurden sogar Feuerwehr-Schläuche ausgelegt, um die Fans eine Abkühlungsmöglichkeit zu bieten.