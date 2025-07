Zum Start von „Rewe Pay“ erhalten Kunden noch eine weitere Nachricht – „Heftig“

Die Uhren sind bei Rewe auf „Digitalisierung“ gestellt. Das sehen Kunden seit dem 1. Juli auch einmal mehr an der Kasse. Denn als sie plötzlich diese Frage von der Kassiererin zu hören bekommen, sind sie schon direkt im „Rewe Pay“-Game.

Ab sofort kann bei Rewe auch per Smartphone an der Kasse bezahlt werden. Doch bevor Kunden in den Genuss kommen, mussten sie sich erst mal mit einer anderen „Neuerung“ beim Supermarkt-Giganten auseinandersetzen. Aber nicht für alle dürfte sie so neu sein.

Rewe-Kundin begegnet zum ersten Mal SB-Kasse

Die selbsternannte Comedian und Videocreatorin „Maggie Messer“ entführt auf ihrem TikTok-Kanal in die verschiedensten Welten. Mal gibt sie Fashiontipps, ein anderes Mal parodiert sie sonst eher schwerere, politische Themen. Dieses Mal ist die Influencerin bei Rewe zu sehen und wird schon vorm Eingang deutlich. „Leute, die Inflations-Kassen sind Geschichte“, leitet sie ihr Reel auf der Social-Media-Plattform ein. „Denn Rewe nutzt jetzt ein System aus Kameras, Gewichtssensoren und Künstlicher Intelligenz um automatisch zu erkennen, welche Produkte man aus dem Regal genommen hat und in seine Tasche steckt.“

Dabei spricht sie natürlich vom Pick&Go-Prinzip, das einige bereits ausprobiert haben dürften.

Wir sehen die Rewe-Kundin durch die Gänge streifen und ihren Einkauf erledigen. An der Kasse macht sie dann ein Geständnis: „So, ich zeig euch mal, wie das hier funktioniert, weil ich hab das am Anfang tatsächlich auch nicht gecheckt und war an der Kasse dann relativ schockiert.“ Wer die Rewe-App besitzt, dessen Einkauf wird hier nämlich automatisch gescannt.

Mogler, die sich bislang an der SB-Kasse vorm Bezahlen des ein oder anderen Artikels drückten und demnach Diebstahl begehen wollten, haben laut Maggie Messer jetzt keine Chance mehr, wie sie ironisch vermittelt.

Nutzer sind gemischter Gefühle

Und was sagen andere Supermarkt-Kunden dazu? Die sind geteilter Meinung. Während manch einer den ironischen Spielball der Videocreatorin aufgreift und sich darüber beklagt, jetzt keine „Gratisprodukte“ mehr zu erhalten, halten andere ganz klar dagegen. „Wenn ihr mal nicht ständig klauen würdet, dann hätten wir die auch vernünftig weiter benutzen können“, findet so eine Frau. Auch eine andere wird deutlich: „Heftig, wie Diebstahl normalisiert wird.“

Wiederum andere haben jetzt eine Befürchtung: „Also Gesichtsscans, die dann sehr wahrscheinlich weiterverkauft werden in Kombination mit den Kontodaten und Einkaufsverhalten an Datenbroker?“ In eine ähnliche Richtung ging auch die Warnung vieler Verbraucherschützer, wie von Ron Perduss, der zuletzt auch in den Bonusprogrammen wenig Vorteile auf Kundenseite sahen. Mehr dazu hier >>>.

„So ein Müll, wehe alle Läden führen das ein“, kann sich so auch etwa ein Kunde nicht unter dem Video von Maggie Messer verkneifen. Ob die Kunden mit der neuen Bezahlmethode „Rewe Pay“ auch so hart ins Gericht gehen werden?