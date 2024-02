Rewe-Kunden schauen ungläubig ins Regal – ja, ist denn noch immer Weihnachten?

Skurrile Angebote bei Rewe! Der Supermarkt gehört zu den beliebtesten seiner Art in Deutschland, schafft es tagtäglich, Kunden mit seinem Preisleistungsverhältnis zu überzeugen. Doch bei diesem Produkt stellen sich nicht wenige die Frage: Ist das noch zeitgemäß?

Denn Weihnachten ist bekanntermaßen schon eine gefühlte Ewigkeit her, mit dem bald beginnenden März kommt ja schon der Frühling und damit bald Ostern mit großen Schritten auf uns zu. Umso verwunderlicher, was man bei Rewe noch kaufen kann…

Rewe-Kunden schauen ungläubig ins Regal

Wie verdutzte Kunden auf X twittern, gibt es nämlich noch immer Dominosteine zu kaufen – eine Süßigkeit, die es eigentlich nur zur Weihnachtszeit gibt! Ein Kunde postet das entsprechende Foto, schreibt dazu: „Für alle, die Weihnachten noch nicht loslassen wollen, hat Rewe die passende Idee.“

Gleich drei verschiedene Dominostein-Sorten (Erdbeer, Heidelbeer und Zitrone) gibt es, sogar in einer extra begrenzten Frühlingsausführung. Dabei sind Dominosteine eine Backware aus Lebkuchen. Sie wurden in Deutschland erfunden, sind Würfel aus mehreren Schichten.

Sie bestehen aus braunem Lebkuchen und verschiedenen Füllungen, vor allem Fruchtgelee, Marzipan oder Persipan, mit einem Schokoladenüberzug. Unter dem Foto amüsieren sich viele X-Nutzer, kommentieren sarkastisch. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Goil!“

„Deutschland wird so fett werden…“

„DAS wurde aber auch Zeit.“

Bei Rewe ist noch Weihnachten

Na, Rewe kann es ja egal sein, solange man das beliebte Weihnachtsgebäck an den Mann oder Frau verkauft. Übrigens produziert die Firma Lambertz in Aachen von Juli bis Dezember viereinhalb Millionen Dominosteine täglich. Vielleicht sind diese ja noch übrig geblieben – und die verkauft man dann eben an den Kölner Konzern Rewe, der sie dann an Kunden weiterverkauft. Solange es schmeckt…