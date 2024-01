Rewe-Kunde steht vor Regal und kriegt die Krise – dieser Anblick ist zu viel für ihn

In den letzten Monaten haben Kunden von Rewe, Edeka und Co. mächtig Wut über ihre Einkaufserlebnisse abgelassen! Preissteigerungen, leere Regale nach Lieferengpässen – der Besuch im Supermarkt oder Discounter war zuletzt für viele eine Herausforderung.

Doch wenn es dann vom einen Extrem ins andere umschlägt, kann das die Kunden mindestens genauso fassungslos machen. Ein Rewe-Kunde teilte auf X (ehemals Twitter) ein Video aus einer Filiale – und kann nicht glauben, was er da sieht.

Rewe-Kunde steht fassungslos vor Regal

Leere Regale bei Rewe? Fehlanzeige. Hier ist alles randvoll! Und mehr als das – überall dasselbe Produkt, so weit das Auge reicht! „Wie viele Gewürzgurken kann ein Supermarkt anbieten?“, schreibt er zu dem Video – und fügt hinzu: „Rewe: Ja.“

27 Sekunden dauert das Video. In dieser Zeit schwenkt der X-Nutzer einmal mit der Kamera über das Gewürzgurkenregal, läuft sogar einmal komplett an dem Regal vorbei. Vier große Regale mit je fünf Etagen stehen dort, Gewürzgurken in allen Farben, Formen und Verpackungen.

Rewe-Wahnsinn: So viele Gewürzgurken!

Das macht nicht nur den Rewe-Kunden fassungslos, sondern auch die X-Community in den Kommentaren. Einer nennt direkt seine drei Lieblingssorten – „Sticksi“ von Hengstenberg, „Cornichons“ von Kühne und die „Brotzeitgurken“ der Rewe-Eigenmarke „Beste Wahl“. Da spricht wohl ein echter Connaisseur.

Andere User geben sogar richtige Ratgeber-Tipps. „Das Paradies der Gewürzgurken ist Finnland“, schreibt er. „Über 20 Sorten in großen Stahltonnen zum Selberangeln. Aber der Rewe scheint da Konkurrenz machen zu wollen.“