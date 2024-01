Rewe in NRW: Schicksalhafte Begegnung im Supermarkt – jetzt herrscht traurige Gewissheit

Rund um den Einkauf bei Rewe haben die meisten Kunden nur Augen für Produkte und deren Preise. Schnell die wichtigsten Dinge in den Einkaufswagen legen, vielleicht noch ein paar Angebote schießen und dann ab zur Kasse.

Doch ein Einkaufserlebnis bei Rewe kann auch ganz anders enden, wie dieser Fall aus Düsseldorf zeigt. Bei einem Besuch einer Filiale der Supermarkt-Kette in der NRW-Hauptstadt hat es offenbar gefunkt. Doch jetzt herrscht traurige Gewissheit: Offenbar lodert das Feuer nach kurzer Zeit nicht mehr.

Rewe in NRW: Kunde entdeckt verzweifelten Aushang

Es geschah am 2. Januar 2024 in einer Rewe-Filiale in Düsseldorf-Benrath. Dort muss ein Kunde oder eine Kundin sich unsterblich in einen Jürgen verguckt haben. Darauf deutet zumindest ein Aushang am Schwarzen Brett der Supermarkt-Kette hin, der aktuell im Netz die Runde macht.

Auch interessant: Rewe in NRW zieht Schlussstrich bei Wurst und Fleisch – kommt das bald auf alle Kunden zu?

Darin erinnert der oder die Suchende an das ominöse Treffen Anfang des Jahres mit der verzweifelten Bitte: „Wenn du mir noch eine Chance gibst…“. Sollte sich ein Jürgen angesprochen fühlen, möge er eine Nachricht unter der angegebenen Telefonnummer mit der Vorwahl aus Bergisch Gladbach und Umgebung hinterlassen. Als Erkennungsmerkmal solle der Gesuchte etwas sagen, was nur er und der oder die Suchende wissen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Komm schon, Jürgen“

Bei „X“ (vormals Twitter) macht der Rewe-Aushang aus NRW nun die Runde. User fiebern mit und fordern, dass sich der Gesuchte einen Ruck gibt: „Komm schon, Jürgen“ heißt es da, und: „Gib ihr/ihm noch eine Chance.“ Ob die Suche nach Jürgen von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich zeigen.

Mehr Themen:

Erst in der Weihnachtszeit hat es auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen eine ähnliche Begegnung gegeben. Hier suchte eine Frau verzweifelt nach ihrem Mister X. Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen >>>