Lidl, Rewe, Kaufland und Co.: Weihnachts-Einkäufe ohne Schlange – das ist die beste Uhrzeit

Heiligabend rückt immer näher – und das bedeutet natürlich auch, dass der große Weihnachtseinkauf ansteht. In den Filialen von Lidl, Rewe, Kaufland und Co. wird dann deutlich mehr los sein als sonst. Teilweise wird es brechend voll!

Egal ob fürs Feststagsessen oder zur Verpflegung für zwischendurch an den Feiertagen – vor dem 24. Dezember sollte dein Kühlschrank ausreichend gefüllt sein. Denn für drei Tage haben alle Supermärkte an den Feiertagen zu. Damit dein Einkauf trotzdem nicht allzu stressig wird, haben wir ein paar Tipps für dich. Ein Tag bietet sich für den Einkauf besonders an.

Einkaufen auf dem letzten Drücker vor Weihnachten – DAS solltest du beachten!

Wann macht es Sinn bei Lidl, Rewe, Kaufland und Co. einzukaufen, um nicht vollkommen im Trubel und in der Hektik dort die Nerven zu verlieren?

Donnerstag, 21. Dezember: Es ist ein Werktag, viele werden noch arbeiten. Am besten gehst du zu den Nebenzeiten einkaufen. Nicht allzu früh morgens, nicht mittags, aber auch nicht zur Feierabend-Zeit. Ideal sind die Zeiträume 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Freitag, 22. Dezember: Hier sieht es ähnlich aus. Doch, Achtung! An diesem Tag wird schon mehr los sein als am Donnerstag. Das liegt nicht nur daran, dass das Fest dann noch näher ist. So mancher wird auch schon einen Brückentag genommen haben, sofern noch Resturlaub übrig ist. So gehen viele nicht erst im Feierabend, sondern schon früher shoppen.

Samstag, 23. Dezember: Gott bewahre! Bei Lidl, Rewe, Kaufland und Co. wird die Hölle los sein. Wenn du wirklich, wirklich, also ganz wirklich noch etwas ganz dringend brauchst, solltest du am besten direkt zur Eröffnung am Morgen vor der Filiale stehen. Aber auch da wirst du nicht allein sein…

Wann einkaufen gehen? Schone deine Nerven bei Lidl, Rewe, Kaufland und Co.

Irgendwann wirst du einkaufen gehen müssen. Aber vermeide es am besten, am letzten Tag vor Weihnachten zu gehen. Das wird dir sonst zu viele Nerven kosten – und erst recht den armen Mitarbeitern bei Lidl, Rewe, Kaufland und Co.!