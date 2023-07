Rewe schlägt Alarm – weil Kunden immer wieder DAS mitgehen lassen

Die zum Teil immer noch hohen Preise für Lebensmittel zwingen reihenweise Kunden von Rewe, Aldi und Co. zu drastischen Konsequenzen. Während die einen die Preise einzelner Produkte strategisch vergleichen, legen andere mehr Wert auf saisonale Artikel.

All das scheint vielen Kunden von Rewe jetzt aber nicht mehr zu reichen. Immer wieder verschwindet etwas aus den Filialen, dass die Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt. Doch um welches Supermarkt-Utensil könnte es sich dabei handeln?

Rewe-Kunden: „Da war kein Preisschild dran“

Wer einkaufen geht, kommt in der Regel ohne eines im Supermarkt oder Discounter nicht aus: den Einkaufswagen. Will man aber nur wenige Produkte einkaufen, greifen viele Kunden zum handelsüblichen Einkaufskorb. Ist es dir aber auch schon mal passiert, dass du den Einkaufskorb aus Versehen mit aus der Filiale genommen hast?

So dürfte es tagtäglich vielen Kunden ergehen, mag man der Online-Plattform „Reddit“ glauben. In einem Rewe-Markt sollen jetzt sogar stattliche 400 Körbe vermisst werden. Darauf hat die Filiale mit einem Zettel aufmerksam gemacht, auf dem sie um Rückgabe dieser bittet.

In dem Schreiben heißt es: „Wir vermissen derzeit über 400 Einkaufskörbe, was zu Engpässen führt und anderen Kunden die Möglichkeit nimmt, bequem einkaufen zu können.“ Den Ernst der Lage scheinen zahlreiche Reddit-Nutzer allerdings nicht zu erkennen. So schreibt etwa einer: „Dachte, die sind umsonst? Da war kein Preisschild dran.“

In einem anderen Kommentar heißt es „Schuldig im Sinne der Anklage, aber die Rewe-Körbe sind auch schon ziemlich cool, muss ich sagen.“ Andere dagegen sind einfach nur perplex, was Kunden an den knallroten Einkaufskörben finden. „Wer diese unhandlichen Teile mit nach Hause nimmt, muss es wirklich bitter nötig haben…“

Probleme nur auf dem Land?

Da nicht bekannt ist, aus welcher Rewe-Filiale die rund 400 Körbe verschwunden sind, überschlagen sich die User mit wilden Spekulationen. So ist sich etwa einer sicher: „Würde straight auf ’ne Großstadt tippen. Auf dem Dorf nutzt niemand die Körbe.“ Ein anderer hält dagegen: „Ich hab früher in einem Rewe und Edeka in einer ländlichen Region gejobbt. War da genauso ein Problem.“

Ein Mitarbeiter erklärt sogar, dass er jeden Monat 30 bis 50 der Einkaufskörbe bestellen müsste, um dem Problem entgegenzusteuern. Was das für Rewe kostet, kann man sich ungefähr vorstellen. Bleibt abzuwarten, ob die Supermärkte und Discounter über kurz oder lang hart durchgreifen werden.