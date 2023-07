Rewe-Kunden machen Entdeckung im Tiefkühlfach – und flippen vollkommen aus

In Supermärkten wie Rewe gibt es immer wieder neues zu entdecken – man muss nur richtig hingucken. So bemerkten mehrere Kunden jetzt etwas im Tiefkühlfach, was es so noch nie gab. Der Fund könnte sich zu einem absoluten Kassenschlager von Rewe entwickeln.

Nichtsahnend schlenderten viele Kunden in den letzten Tagen durch ihre üblichen Rewe-Filialen, als sie beim Blick in das Tiefkühlfach ihren Augen kaum trauten. Die Neu-Entdeckung in dem Rewe-Sortiment wird von gleich mehreren Menschen auf Twitter geteilt – begeisterte Worte inklusive.

Rewe: Überraschung im Tiefkühlfach

„Nach der Mario Pizza nun die Turtles“, schreibt etwa ein Rewe-Kunde und hängt ein Foto der „Teenage Mutant Ninja Turtles“-Pizza an. Auf dem Bild sieht man mehrere bunte Packungen der besonderen Pizza, die es in zwei Geschmacksrichtungen gibt.

Auch ein anderer Kunde feiert die Pizza mit den Comic-Schildkröten, schreibt: „Mir wurde gesagt, ich solle einkaufen. Mir wurde gesagt, ich solle nicht wieder überteuerten und unnötigen Quatsch besorgen. Ich habe beides bejaht. Das war leider bevor ich wusste, dass es Turtles-Pizza gibt.“

Ein weiterer ist ebenfalls im Zwiespalt, würde bei der Pizza nämlich am liebsten zugreifen: „Ich darf diese Pizza nicht kaufen nur weil die Turtles drauf sind. Ich darf diese Pizza nicht kaufen nur weil Turtles drauf sind. Ich darf diese Pizza ni…“

Rewe: „Sehr unfaire Marketingmasche“

In den Kommentaren zu den Beiträgen tummeln sich ebenfalls viele Turtles-Fans, schreiben zum Beispiel „Versteh dich vollkommen, wie genial ist die Verpackung“ und „Es war definitiv eine sehr unfaire Marketingmasche. Quasi wehrlos ausgeliefert.“

Wer sich der Marketingmasche hingeben möchte, sollte allerdings schnell sein. Die Turtles-Pizza ist limitiert, wird eigentlich erst ab offiziell ab 1. August für wenige Wochen bei Rewe zu kaufen sein. Doch Fans können Glück haben, denn neben Rewe werden auch Edeka, Penny, Netto, Globus, und Hit die Pizzen im Tiefkühlsortiment führen.