Schafft Rewe die Bargeldzahlung ab? Das steckt dahinter

Können Kunden bei Rewe etwa schon bald nicht mehr mit Bargeld zahlen? Darüber diskutierten Menschen zuletzt hitzig in den sozialen Netzwerken. Nun ist klar, was hinter den Diskussionen steckte.

Ausgangslage für die Verbreitung dieser Information war offensichtlich der Facebook-Post einer Nutzerin, die behauptete, alle Märkte von Rewe würden ab 2024 kein Bargeld mehr akzeptieren. „Vorhin habe ich mitbekommen, wie sich ein Marktleiter von Rewe mit jemandem unterhalten hat“, schrieb sie: „Er meinte, Anfang 2024 nimmt Rewe kein Bargeld mehr an.“

Schafft Rewe Bargeldzahlung ab?

Und weiter meinte sie, dass alle Menschen, die nur bar bezahlen könnten, vor ihrem Einkauf an einem Automaten Gutscheine kaufen müssten. „Er hat auch gemeint, er habe alles Mögliche versucht, dies nicht durchzudrücken, weil er es nicht wollte. Er hätte aber keine Chance. Es würde alle Rewe-Märkte betreffen.“

Und was sagt Rewe zu diesen Schilderungen? Alles Mumpitz! Auch wenn in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen in Deutschland die Bezahlung mit Karte bevorzugen, bliebe die Barzahlung bei Rewe weiterhin möglich.

Rewe: „Deutschland ein Land der Barzahler“

„Deutschland gilt nach wie vor als Land der Barzahler“, sagte Rewe-Sprecher Thomas Bonrath dem Recherche-Team von „Correctiv“. Auch in den kommenden Jahren können die Kunden beim Supermarkt auf verschiedene Arten zahlen. „Da gehört die Barzahlung ganz klar dazu.“

Besonders abstrus fand der Rewe-Sprecher die Idee mit den Gutscheinautomaten: „Welchen Sinn soll das machen, Einkäufe nur mit Gutscheinen zu bezahlen?“

Rewe-Kunden wegen SB-Kasse verärgert

Die Bargeld-Liebhaber unter den Rewe-Kunden können also aufatmen. Wer sich bei seinem Einkauf bei Rewe dennoch künstlich aufregen will, könnte es mit den SB-Kassen versuchen. Manche Kunden kommen mit diesen Terminals nicht allzu gut zurecht und lassen daher ihrem Unmut freien Lauf (hier die Einzelheiten).