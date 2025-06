Kaufland macht es schon wieder – damit haben Kunden nicht gerechnet

Vegane Produkte spielen in Supermärkten eine immer größere Rolle. Der Trend zu einer Ernährung ohne tierische Produkte hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Auch wenn nicht alle Kunden mit dieser Entwicklung etwas anfangen können, bleibt die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen ungebrochen. Kaufland folgt diesem Trend und erweitert zum wiederholten Mal sein Sortiment.

Die Warenhaus-Kette startet eine regelrechte Vegan-Offensive, die die Kunden in diesem Ausmaß sicher nicht erwartet hätten. Kaufland bietet künftig rund 20 Prozent mehr vegane Produkte an als bisher, was mehreren Hundert zusätzlichen Artikeln entspricht.

Kaufland startet Vegan-Offensive

Unter der Eigenmarke „K-take it veggie“ können Kunden beispielsweise vegane Käsestangen, Lachs-Alternativen und veganen Parmesan entdecken, wie das Portal „karlsruhe-insider.de“ berichtet. Kaufland möchte so nicht nur die Bedürfnisse bestehender vegan lebender Kunden abdecken, sondern auch Käufer dazu animieren, neue pflanzliche Produkte auszuprobieren.

Über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich mittlerweile vegan. Für viele von ihnen stehen Tierschutz und Tierwohl im Mittelpunkt ihrer Entscheidung. Kaufland reagiert auf diesen Wertewandel und bietet seinen veganen Kunden künftig mehr als 1000 vegane Artikel an. Nicht nur vegane Hauptgerichte, sondern auch pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten, Fisch, Snacks und Feinkost erweitern das Angebot. Gerade in diesen Bereichen suchen viele Veganer oft noch vergeblich nach überzeugenden Ersatzprodukten.

Ein großes Argument für viele Kunden ist neben der Auswahl auch der Preis. Einer Studie von „ProVeg“ zufolge bietet der Supermarkt einige der günstigsten pflanzlichen Alternativen auf dem Markt an. Kunden bezahlen für viele Artikel ähnliche Preise wie für klassische, tierische Produkte, wie „karlsruhe-insider.de“ berichtet.

Durch die neue Sortimentsgestaltung zeigt Kaufland, dass vegane Artikel längst kein Nischenphänomen mehr sind. Stattdessen nimmt der Supermarkt den Wandel in den Ernährungsgewohnheiten seiner Kunden ernst und sieht in der veganen Ernährung eine nachhaltige Alternative. Die Einführung der neuen Produkte soll dazu beitragen, eine größere Akzeptanz für pflanzliche Ernährung zu schaffen und das Einkaufen für Veganer bequemer zu machen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.