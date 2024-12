Rewe spricht Klartext – Klatsche für vegane Kunden!

Vegane Lebensmittel gewinnen bei Rewe, Edeka, Kaufland und anderen Supermärkten zunehmend an Bedeutung. Rewe hat im Frühjahr 2024 sogar einen rein pflanzlichen Supermarkt in Berlin eröffnet. Nach einem halben Jahr zieht das Unternehmen nun eine erste Zwischenbilanz.

Der Markt an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain lockt wöchentlich rund 5500 Kunden an. Ist das ein guter Wert? Der Konzern spricht jetzt Klartext – und zieht Schlussfolgerungen.

Rewe eröffnete veganen Markt – und zieht jetzt Bilanz

Mit rund 2.700 veganen Produkten bietet der Berliner Markt ein Sortiment, das weit über die durchschnittlich 1.400 veganen Artikel in regulären Rewe-Filialen hinausgeht. Und die erwähnte Kundenanzahl sei ein Beweis dafür, dass ein rein veganer Supermarkt in Deutschland wirtschaftlich tragfähig ist.

Das klingt nach mehr! Entstehen bald auch in anderen Teilen Deutschlands „pflanzliche“ Filialen? Die Veganer würden es sich natürlich sehr wünschen – doch sie werden enttäuscht. Ob weitere vegane Märkte folgen, lässt das Unternehmen nämlich offen.

„Voll Pflanzlich“ läuft gut – bleibt aber vorerst ein Test

Rewe betont gegenüber „t-online“, dass der Berliner Markt weiterhin als Testprojekt dient. „Der ‚Rewe Voll Pflanzlich‘ hat nach wie vor Testcharakter – sowohl hinsichtlich der Analyse der Standortfaktoren und Wirtschaftlichkeit, als auch bezüglich des Sortiments und des Potenzials einiger pflanzlicher Artikel“, erklärte ein Sprecher.

Allerdings: Der Berliner Markt beeinflusst bereits das deutschlandweite Angebot. Einige der dort getesteten Produkte wurden in das Standardsortiment vieler Filialen aufgenommen. Rewe beansprucht ohnehin, das größte pflanzliche Sortiment unter deutschen Supermärkten zu führen. Auch die Öffnungszeiten des veganen Marktes wurden aufgrund der hohen Nachfrage verlängert, und zusätzliche Self-Checkout-Kassen wurden eingerichtet – ein Trend, der in vielen Filialen deutschlandweit gefragt ist.

Rewe sieht in dem veganen Markt eine wichtige Chance, das Kundenverhalten besser zu verstehen und das Angebot weiter zu optimieren. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten langfristig nicht nur weitere vegane Märkte hervorbringen, sondern auch die Lebensmittelbranche insgesamt beeinflussen. Das Konzept zeigt jedenfalls, dass der Bedarf an pflanzlichen Lebensmitteln wächst.