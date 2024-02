Rewe-Kunden erhalten Gutscheine – kurz darauf folgt der große Schock

Einmal im Leben gewinnen und so richtig absahnen – davon träumen nicht nur Lotto-Spieler. Auch Rewe-Kunden können nicht selten mal etwas abstauben, wenn sie an besonderen Aktionen teilnehmen.

Dabei sollten sie aber besser vorsichtig sein und wachsam bleiben. Denn nicht selten werden auch Supermarkt-Kunden Opfer fieser Betrüger. Und jetzt müssen Verbraucherschützer und Rewe selbst vor einer unfassbaren Masche warnen.

Rewe: Achtung, Betrug!

Gewinnspiele sollen normalerweise für Freude bei Glückspilzen sorgen. Nur komisch, wenn man an gar keinem teilgenommen hat und trotzdem am Ende gewonnen haben soll. Genau das ist laut „WNOZ“ jetzt aber einem Rewe-Kunden aus Oberflockenbach (Baden-Württemberg) passiert.

„Herzlichen Glückwunsch! Sie, Herr Eichhorn, sind einer der glücklichen Gewinner!“, heißt es in dem Schreiben, dass der Rentner erhielt. „Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihre Teilnahme an den Gewinnspiel „Rewe 500 Euro Einkaufsgutschein“ vom 30.08.2023 für Sie gelohnt hat.“ Der Nachricht, die der Mann per Post erhielt, ist sogar ein persönlicher Geschenkcode beigefügt. Ihr Absender war schnell gefunden.

DAS sagt Rewe zum Gutschein-Drama

Dahinter soll das Unternehmen „KOP United“ stecken. Gibt man den Namen bei Google ein, so wird man schnell bei den Rezensionen fündig. „Reiner Betrug, Hände weg!!!“, „Nicht Antworten auf den Brief von KOP“ oder „Gewinnmitteilung“? Finger weg!“, heißt es etwa darin. Auch das vermeintliche Gütesiegel, das auf Verbraucherschutz hinweist, ist laut Experten ein Fake. Zwischen dem Verein und der Verbraucherzentrale gebe es keine Verbindung oder einen Zusammenhang.

Doch was sagt Rewe zu dem Gutschein-Drama? „Einen Einkaufsgutschein beziehungsweise eine Guthabenkarte kann jede Person und jedes Unternehmen in jedem Rewe-Markt bekommen und mit jedem gewünschten Betrag aufladen lassen“, so Bonrath. Die anschließende Verwendung sei nicht vertraglich begrenzt. „Das Schreiben erinnert stark an verbreitete und weitestgehend bekannte Betrugsmaschen im Internet, per SMS, WhatsApp oder Telefon“, so der Pressesprecher gegenüber „WNOZ“. Supermarkt-Kunden sollten sich also besser vorsehen, bevor auch sie am Ende Opfer der Betrugsmasche werden.