Rewe, Kaufland und Co: Hersteller macht Rolle rückwärts – damit hat niemand mehr gerechnet!

Die Inflation hat nicht nur im Geldbeutel der Supermarkt-Kunden ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in den Regalen von Rewe, Kaufland und Co. Preiskämpfe und Lieferengpässe hatten in den vergangenen Jahren für Änderungen im Sortiment gesorgt. Viele einstige Lieblingsprodukte verschwanden plötzlich von der Bildfläche.

Auch bei Herstellern waren die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges deutlich spürbar. Namhafte Produzenten wie Tropicana mussten die Reißleine ziehen. Die bittere Folge: Im Vorjahr wurden die letzten Punica-Flaschen bei Rewe, Kaufland und Co. verkauft. Doch jetzt steht eine irre Wende bevor!

Rewe, Kaufland und Co. holen Kultgetränk zurück

Laut Informationen der „Lebensmittelzeitung“ hatte Tropicana zuletzt einen drastischen Niedergang erlebt. „Nach einer Überprüfung der strategischen Prioritäten“ hatte man sich im Herbst 2022 dazu entschlossen, harte Konsequenzen zu ziehen und die Produktion der Punica-Produkte einzustellen.

Aber jetzt zeichnet sich ein Comeback ab! Noch in dieser Woche habe das Unternehmen in Kooperation mit dem Hamburger Getränkevermarkter „Columbus Drinks“ damit begonnen, neue Punica-Getränke zu produzieren. Aber Kunden werden einen deutlichen Unterschied schmecken.

DANN ist es so weit

Wie Jörg Harders, Geschäftsführer von „Columbus Drinks“ gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ offenbart, wurde vor dem Comeback an der Rezeptur geschraubt. Demnach sollen die Punica-Getränke zunächst mehr als 30 Prozent Fruchtsaftgehalt aufweisen und in drei Geschmacksrichtungen sowie zwei Größen (500 Milliliter und 1 Liter) auf den Markt kommen. Dabei konzentriere man sich auf die bekannte „Punica-Oase“.

Die Getränke sollen bei Rewe, Kaufland und Co. künftig für unter 2 Euro angeboten werden. Und lange müssen sich Kunden nicht mehr gedulden, bis es so weit ist: Schon am Anfang April sollen die Tropicana-Produkte in den deutschen Handel zurückkehren.