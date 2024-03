Verzweifelte Kaufland-Kunden haben nur einen Wunsch – Supermarkt kann es nicht mehr hören!

Kaufland wird seit Monaten in den Sozialen Netzwerken von Kunden mit Nachrichten bombardiert, die sich ein ganz bestimmtes Produkt ins Sortiment wünschen. Dabei geht es um einen Snack, der aus den USA stammt, beziehungsweise von einer US-amerikanischen Kette vertrieben wird.

Auch hierzulande gibt es die Leckerei, allerdings nicht im Supermarkt und bisher auch nicht bei Kaufland. Könnte sich das noch ändern? Wir haben bei der Supermarkt-Kette nachgefragt und eine Antwort erhalten, die gemischte Gefühle bei den Kunden auslösen dürfte.

Kaufland-Kunden wünschen sich DIESES Produkt

AMC ist eine US-amerikanische Kino-Kette, die seit einiger Zeit ihr Kino-Popcorn auch in Tüten für zu Hause verkauft. Auch deutsche Kunden können in den Genuss des gepoppten Korns kommen, denn UCI gehört ebenfalls zur AMC-Kette. Bis in deutsche Supermärkte hat es der Snack allerdings noch nicht geschafft.

Doch genau das würden sich Kaufland-Kunden wünschen. „Für AMC Popcorn würde ich wieder bei Kaufland einkaufen gehen“, schreibt ein Nutzer auf X (vormals Twitter). „Wo bleibt das AMC Popcorn, Kaufland?“, fragt ein anderer. „AMC Popcorn bei Kaufland wäre der Hammer!“, würde sich auch andere darüber freuen.

Und das weiß der Supermarkt auch. „Wir lesen auch jeden Tag die Postings zu AMC Popcorn…“, heißt es auf der offiziellen X-Seite. Und was macht der Supermarkt mit diesem Wissen?

Kaufland reagiert auf Anfragen-Ansturm

„Wir bieten unseren Kunden immer eine breite Auswahl an Popcorn-Produkten und weiteren Snacks und nehmen dabei auch immer wieder neue Artikel in unser Sortiment auf“, reagiert der Supermarkt vage auf unsere Anfrage. „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir zur zukünftigen Sortimentsgestaltung keine Auskunft geben.“

Der Supermarkt will sich offensichtlich nicht in die Karten blicken lassen. Ein klares Nein ist das aber auch nicht. Die Möglichkeit besteht also weiterhin und Kaufland-Kunden dürfen noch hoffen.