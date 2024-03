Kaufland: Kunden greifen im Kühlregal zu – und fallen vom Glauben ab: „Richtig furchtbar“

Eigentlich könnte man meinen, dass mit diesem neuen Produkt das Käse-Sortiment bei Kaufland sinnvoll erweitert würde. Schließlich bietet man eine beliebte Marke als neue Variante an.

Doch nachdem einige Kunden im Kühlregal zugegriffen hatten und zuhause einige Bissen probiert haben, folgte die bittere Enttäuschung. Offenbar kommen die neuen Produkte bei der Kaufland-Kundschaft nicht sonderlich gut an.

Kaufland: Neues Produkt im Kühlregal

Die Rede ist von Babybel – die kultigen Käseräder im roten Wachsmantel. Und genau diese gibt es nun auch als vegane Variante. Zunächst eine Idee, die super ankommt. „Oh mein Gott, sie sind da“, ließt man in diversen Facebook-Gruppen zu veganer Ernährung. „Weckt einfach Kindheitserinnerungen“, schreibt eine Nutzerin.

Doch die Euphorie hält offenbar nicht lange an – denn geschmacklich kommen die veganen Babybels nicht bei allen Kunden gut an. Das Urteil in eigenen Facebook-Kommentaren ist laut „tz.de“ zumindest deutlich.

„Schmecken nach ranzigem Kokosfett“

„Erinnert zeitweise an den Biss in ein Stück Margarine“, schreibt ein Nutzer, nur um versöhnlich hinterher zu schieben: „Aber ist eigentlich ganz okay für einen Snack“.

Andere werden dafür umso deutlicher:

„Die schmecken richtig furchtbar. Nicht mal mein „Aufesser“ will die Packung leer essen.“

„Schmecken null nach dem Original. Schmecken nach ranzigem Kokosfett.“

„Ich mag sie gar nicht.“

„Meine Freundin hingegen findet sie widerlich.“

Aber selbst die Kunden, die sich mit dem Geschmack der veganen Baybels anfreunden können, haben einen großen Kritikpunkt bezüglich der neuen Produkte. Denn das 5er Pack vegane Babybels kostet offenbar 2,99 Euro. Zu viel in den Augen einiger Kunden.